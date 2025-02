El verdadero motivo por el que Daniela Celis se bajó del Golden Ticket de Gran Hermano 2025

No hay dudas de que ingresar a Gran Hermano le cambió la vida a Daniela Celis, no solo porque le permitió adquirir popularidad y abrirle puertas a trabajar de lo que siempre soñó, sino que, porque conoció al amor y formó su familia con Thiago Medina, con quien tiene a las gemelas. La influencer se anotó para volver al reality, pero después se bajó.

Esta semana hubo una novedad para todos los exparticipantes del programa tanto el actual como las dos ediciones anteriores. Santiago del Moro anunció que se abrió la vacante de reemplazo de Luca, para que se anoten los exjugadores que quieran participar.

Daniela Celis contó que iba a hacer campaña, ya que se anotó para competir. Sin embargo, a las pocas horas, la influencer reveló que se bajó de participar por el Golden Ticket y volver al reality. En un video en su perfil de Instagram explicó los motivos.

Daniela Celis contó el motivo de su baja del Golden Ticket

“Ya me bajé. Duró 24 horas estar postulada. No me bajé por el simple hecho de tener bebés y es algo que se debatió en casa que Thiago me dijo ‘dale para adelante, yo te banco’. Lo mismo le dije a él”, comenzó su descargo la famosa.

“Me bajé por el simple hecho de pensar que tengo un montón de proyectos acá afuera, un montón de cosas que construí durante estos dos años que están siendo posibles en este momento de mi vida. ¿Por qué irme, universo, si esto me costó mis contratos y mis trabajos?”, reflexionó Daniela Celis sobre su exitoso presente.

En ese sentido, la famosa agradeció por las oportunidades que tiene: “Soy afortunada de poder trabajar con marcas y siendo embajadora de dos. Tengo un montón de eventos, desfiles y cosas que tengo que cumplir. ¿Por qué no cumpliría si tanto me costó conseguirlo? Ya viví esa experiencia".

Luego, Daniela Celis contó su próximo trabajo y sorprendió a todos. La famosa subió el video de la presentación oficial que hizo Nico Occhiato de la programación de Luzu TV.

Daniela Celis se suma a Luzu Tv

De esta manera, Pestañela se suma como panelista de Patria y Familia junto a Camila Mayan, Lucas Spadafora, Anita Espósito, Fede Popgold y Juli Castro.

“Un sueño más”, escribió la famosa junto a la publicación. Daniela se mostró feliz de poder avanzar en su carrera y lograr cumplir un sueño.