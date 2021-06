Los tatuajes son muy personales. Hay quienes prefieren marcar su piel con algún dibujo, un ser querido, una pasión, las posibilidades son infinitas. Pero lo cierto es que hay tatuajes que llaman más la atención que otros, como el que se hizo la locutora de Masterchef Celebrity, que fue furor en las redes sociales en las últimas horas.

Se trata de la locutora Claudia Fasolo, que trabajó durante más de una década como la voz en off en el programa de Susana Giménez y ahora hace lo mismo para el famoso certamen de cocina. En las últimas horas, una casa de tatuajes compartió una foto con el curioso tatuaje que se hizo... ¡con la cara de Santiago del Moro!

El tatuaje de Claudia Fasolo con la cara de Santiago del Moro (Facebook)

La locutora también compartió en su cuenta de Instagram una foto de ella realizándose el tatuaje, aunque allí mantuvo el suspenso y no mostró el resultado. “Hay que saber entregar el cuerpo por algo”, escribió junto a una foto de ella sobre la camilla del tatuador.

Claudia Fasolo en el estudio de tatuajes (Instagram)

Los comentarios no tardaron en llegar, y los usuarios le consultaron sobre los motivos por los que había decidido llevar la cara del reconocido conductor en la piel. Lo cierto es que hasta el momento no dio ninguna explicación, y sus seguidores la respaldaron en su decisión y dijeron que “es su cuerpo y puede hacer lo que quiera”.

La amistad entre Fasolo y el conductor comenzó años atrás, cuando ella realizó unos reemplazos en El club Del Moro, programa que él lideraba en Pop Radio.

“Él me cambió la vida y le voy a estar eternamente agradecida. Ha hecho muchas cosas por mí, que no me interesa hacer públicas, pero lo considero parte de mi familia. Siempre estuvo presente y en la primera oportunidad que pudo darme trabajo lo hizo”, dijo tiempo atrás en diálogo con Teleshow.