Tras su salida de Masterchef, Alex Caniggia decidió ver el capítulo en el que se anunciaría su retiro del programa en compañía de sus seguidores a través de la plataforma de stream conocida como Twitch.

//Mirá también: Por qué Alex Caniggia renunció a “Masterchef Celebrity 2″

Sin embargo, durante la gala del domingo comenzó con el anuncio de que Caniggia no se había presentado. Luego, los jurados decidieron no eliminar a ninguno de los participantes y mejor descalificar al mediático por haber faltado.

Alex Caniggia durante su transmisión por Twitch. Captura de Twitch

Molesto por lo sucedido, Caniggia decidió hacer un descargo en vivo, donde recalcó que él había renunciando y no descalificado. “¿¡Eh!? ¡Si yo renuncié! ¡Qué voy a abandonar!”, comenzó diciendo el exparticipante de Masterchef Celebrity, quien luego recalcó: “Alex renunció, que es diferente a no presentarse. Renuncié. Que quede claro”.

Alex Caniggia en Masterchef Celebrity Gentileza.

“Yo renuncié! Que ‘Caniggia’, ahí tendrían que haber eliminado a un ‘barat’, yo ya renuncié, estoy en mi casa viéndolo tranquilo por YouTube”, siguió. “Trucho, truchísimo. A uno de estos tendrían que haber eliminado. ¡Mirá si me van a eliminar!”, aseguró.

“Renuncié, perri. Me hinché las pelotas de cocinar. Me hinche la pi… y renuncié. Soy el rey, el número uno, como yo no hay ninguno”, concluyó con su descargo.

La despedida de Alex Caniggia de Masterchef Celebrity

Tras conocerse su salida, el mediático también aprovechó para enviarles un mensajes a sus compañeros durante el concurso de cocina.

//Mirá también: Alexander Caniggia y su salida de “MasterChef Celebrity 2″: su mánager dio detalles

“Le deseo lo mejor a los que quedan, que son los que mejor cocinan, obvio. Es un concurso de cocina. Así que a mis excompañeros les deseo lo mejor y que gane el que mejor cocine”, expresó.

¿Vuelve Alex Caniggia a Masterchef Celebrity 2? Redes Sociales

Además, Caniggia aseguró que pronto regresará a la televisión en un nuevo programa. “El Xela va a volver pronto, dentro de poco, no me extrañen. El Xela va a volver dentro de poco gente, no se olviden. El Xela va a volver con todo a la tele, no me extrañen familias, gente, people. No me extrañen televidentes, porque el Xela va a volver con tutti”.