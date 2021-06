La falta que cometió Claudia Fontán en la cocina de “Masterchef Celebrity 2″, cuando juntó parte de la preparación que se le había caído al piso y la incorporó en su plato, tuvo repercusiones. No solo en el set de grabación, en el jurado y en los medios, sino que también afectó mucho el ánimo de la participante.

//Mirá también: “Masterchef Celebrity 2″: acusaron a Alex Caniggia de mentir sobre su plato

Lo que más impactó a los cocineros Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis fue que mintió y juró que no había tomado nada del suelo para armar su Tarta Banoffee.

Claudia Fontán: a la izquierda levanta comida del piso y a la derecha se avergüenza (Captura de pantalla). Captura de pantalla

Al día siguiente, “La Gunda” confesó, entre lágrimas, frente a sus compañeros, al jurado y al conductor Santiago del Moro que se había equivocado.

Recordar la situación no es fácil para Claudia Fontán. Así lo dejó ver en diálogo con “Intrusos” (América TV), en donde confesó que, en el momento en que vio el programa, se puso a llorar. “Soy muy de llorar”, enfatizó. Y añadió: “A mí no me causaba gracia”.

La Gunda cometió una falta al hacer su Tarta Banoffee. Captura del vivo.

//Mirá también: “Masterchef Celebrity 2″: la reunión más esperada de los ex Casi Ángeles

“Yo me di cuenta en el aire de lo que había pasado porque el día del programa, no me di cuenta”, explicó la participante de Masterchef. Y agregó: “No me pareció tan terrible”.

“Es un juego en el cual te podés equivocar. Yo trabajé con muchos cocineros que son amigos míos y que pueden contarles que soy muy prolija. Soy intachable en eso, pero acá te pueden pasar estas cosas”, señaló.

Claudia Fontán tuvo una mala gala. Claudia Fontán tuvo una mala gala. Foto: captura pantalla

Además, recalcó que la única forma de la que uno se puede defender es ”con sinceridad”, “poniendo las cosas como son” y “con la verdad”.

Y finalizó: “Yo lo único que sé es que sigo cocinando, que le pongo la mejor y que trato de defenderme cocinando, que es lo que yo fui a hacer ahí adentro”.