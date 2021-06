Gastón Dalmau se coronó como el ganador de la segunda entrega de MasterChef Celebrity este jueves por la noche. Habiendo recibido el premio, el actor volverá a Estados Unidos, donde vive con su novio José Navarro.

“Mi plan ahora es volver a mi casa de Los Ángeles. La idea es ir de vacaciones, descansar, hasta que termine el verano allá. Me esperan mi perro, Roger, y José, mi pareja. Cuando hablo de mi familia me refiero a ellos”, contó el ex Casi Ángeles.

Gastón Dalmau le dedicó el premio a su pareja, José Navarro. Captura del vivo.

¿Quién es José Navarro?

El joven español se mudó a Estados Unidos para probar suerte. Allí conoció a Gastón, y juntos viven en un departamento de Los Ángeles, a orillas del Océano Pacífico y muy cerca de Hollywood.

Es community manager y programador web

Navarro es programador y community manager de la reconocida cadena de cines IMAX. La importante empresa en un magnate en el país y además es una de las pocas que logró superar las consecuencias económicas que dejó la pandemia.

Según informaron sus allegados a Paparazzi, José es un muchacho encantador, dulce, tierno y muy buen anfitrión. La pareja viene aguantando la distancia por culpa de MasterChef, pero sus amigos confirmaron que ni los kilómetros que lo dividen pueden separarlos.

La historia que subió José alentando a su novio durante la final de MasterChef web

Ambos hablan inglés a la perfección y son amantes de los viajes y la naturaleza. Además, comparten sueños, tiempo, preferencias, gustos, un hogar, un proyecto de vida y su pasión por los perros. Es que crían juntos a Roger, un terrier que vive con ellos desde que lo rescataron en Nueva York.