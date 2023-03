Gastón Dalmau recordó su torta “atajada con el pecho” en MasterChef

Para consagrarse como ganador de MasterChef Celebrity en 2021 Gastón Dalmau debió sortear infinitas pruebas. El actor demostró su talento en las cocinas, pero a lo largo del certamen protagonizó algunas equivocaciones y bloopers de los más divertidos como su fallida torta de chocolate.

En la edición famosos del reality de Telefe, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis retaron a los participantes a preparar una torta de chocolate de tres pisos. La receta resultó tener varias dificultades que muchos no pudieron superar.

Dalmau con el trofeo de campeón luego de ser declarado el ganador del certamen. (Prensa Telefe). Foto: Adrian Diaz (c)

Si bien el ex “Casi Ángeles” llegó a tener su plato listo a tiempo con un resultado satisfactorio que lo salvó de la gala de eliminación, tuvo una elaboración accidentada ya que al momento de presentarla en el plato se le complicó.

Así lo recordó en las últimas horas a través de las redes sociales cuando habló de aquella desmoldada épica “ atajada con el pecho”. En el video se puede ver cuando intenta dar vuelta el molde pero la preparación se le cayó y él intentó frenarla con su cuerpo para que no caiga al piso.

Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa en la final de MasterChef Celebrity

“Poniendo el pecho a los bizcochos estos. Y digo me quedo así porque si me muevo se cae”, expresó en su momento frente a las cámaras y de demostrar su frustración ante lo sucedido.

El tuit original fue publicado por la cuenta @swiftscaloneta que expresó: “Cuando veo a alguien desmoldar en Masterchef no puedo no acordarme de este momento que nos regaló Gastón Dalmau” y adjuntó el video en cuestión. Y el actor no pudo evitar responder.

El recuerdo de Gastón Dalmau de su paso por MasterChef

“Esta desmoldada ya es una marca registrada ¿no? me alegra haberlos alegrado”, expresó el artista y recibió 14 mil “me gusta”, y decenas de comentarios como: “Lo cerca que estuvo este pibe de un ACV. Gloriadió”.

Gastón Dalmau Foto: Captura Twitter

Luego el también productor audiovisual explicó qué quiso intentar con su maniobra: “Nunca encontraré una respuesta. En mi cabeza salía de 10 ¡eh! El problema fue que quise desmoldar 2 a la vez, un 2x1 pesando que iba a ser efectivo… ya una vez en el aire me di cuenta que el peso de eso no estaba a mi favor y ¡no me quedó otra que ponerle el pechoooo!”.