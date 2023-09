La millonaria joya de Mariana Nannis que vendieron Alex y Charlotte Caniggia

En medio de una compleja situación familiar tras el divorcio de sus padres, Charlotte y Alex Caniggia tomaron la decisión de vender una joya de gran valor que una vez perteneció a su madre, Mariana Nannis, y lo hicieron por una suma impresionante.

Los Caniggia se dirigieron a una prestigiosa casa de empeño, donde llevaron una tiara que Mariana Nannis habría regalado a su hija. La tiara, descrita como “única” y de origen en Kenya, atrajo la atención de los tasadores por su deslumbrante belleza y exquisitez.

La tasadora quedó asombrada al examinar la joya y les presentó una oferta tentadora. Charlotte, en tono defensivo, aclaró que la tiara no era una posesión previa de su madre, sino un regalo de ella.

Charlotte y Alex Canniggia vendieron una joya de Mariana Nannis Foto: redes

Finalmente, llegó el momento de conocer el valor de la joya, y la empleada de la casa de empeño reveló que la tiara tenía un valor de 15 millones de pesos. Esta cifra dejó a los hermanos emocionados, y Alex Caniggia intentó negociar un poco más, logrando elevar la cotización a $15.850.000.

En resumen, en medio de la tensión familiar, Charlotte y Alex Caniggia tomaron la decisión de vender una preciosa tiara con una rica historia por una cifra millonaria, demostrando que están dispuestos a hacer cambios importantes en sus vidas.

Por qué están peleados Charlotte y Alex Caniggia con Mariana Nannis

La relación en la familia Canniggia es algo conflictiva. Desde la separación entre Claudio Paul y Mariana Nannis, la relación entre padres e hijos ha ido de mal en peor y fue la misma Charlotte quien se encargó de sacar todo a la luz.

En su debut en el Bailando 2023, Charlotte Caniggia acaparó todas las miradas del estudio, lo cierto es que no pudo evitar hacer referencia a la interna familiar que está viviendo actualmente. La modelo se mostró angustiada por la situación y explicó que no tiene contacto con sus padres.

“Todo anda muy mal en la familia. Está muy mal la cosa, pero creo que todas las familias son un desastre. Yo por lo menos digo la verdad”, dijo la hija del “Pájaro”.

Charlotte Caniggia se mostró dispuesta a reconciliarse con su familia Si bien la actitud de sus padres es bastante cuestionable, la modelo no dudó en expresar que no tendría problema en tratar las cosas. “Yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar. Estoy tratando con mi hermano, pero es difícil para nosotros”, se sinceró.

Por último, Charlotte Caniggia reconoció que le afecta bastante, que sus padres no se comuniquen con ella: “Me gustaría que me escriban. Que me digan ‘hola hija, estoy orgulloso de vos’”.