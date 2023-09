Quién es Roberto Storino Landi, el novio de Charlotte Caniggia que apareció en el Bailando 2023

Charlotte Caniggia es una modelo y celebridad argentina muy querida por el público, que regresó este miércoles al Bailando 2023 y con su particular humor, generó la sonrisa de Marcelo Tinelli.

Recordemos que esta joven participó en las ediciones del 2012, 2016 y 2019 y además en ShowMatch: La Academia, la versión 2021 del concurso de baile. “Tanto tiempo, que lindo verte. Me acuerdo que la última vez que la vimos la despedimos con un dólar a 40 y ahora la recibimos con el dólar a 720″, le recordó Tinelli esperando el comentario de Charlotte que ya expresó en otras oportunidades su preocupación por la suba de la moneda extranjera.

Allí fue cuando la mediática indicó: “Yo quiero que baje el dólar Marce. Creo que todos queremos eso. No sé quien va a ser presidente, pero que sea lo que Dios quiera y que sea lo mejor para el país”.

Lo cierto es que esta muchacha no arribó al estudio de baile sola, sino que fue acompañada por Roberto Storino Landi, su nueva pareja.

Charlotte Caniggia

¿Quién es el novio de Charlotte Caniggia?

Charlotte Caniggia es una gran personalidad de la televisión y redes sociales y, a sus 30 años, esta joven es muy cautelosa con las cosas que comparte en sus redes sociales, aunque se muestra muy feliz con su pareja, Roberto Storino Landi.

Se trata de un hombre de 39 años que es oriundo de San Miguel y tiene una empresa en Miami. Sin embargo, la modelo trata de resguardar lo más posible su relación y mantenerla en el ámbito privado.

Roberto Storino Landi, el novio de Charlotte Caniggia

“Estoy muy bien. Es un chico muy bueno, así que muy tranquila”, relató la joven hace pocos días y destacó que en su relación prima el “perfil bajo”, al igual que su pareja. “Es muy perfil bajo, no tiene ni Instagram. ¡Me encanta! Amo los chicos que no suben nada, que no tienen Instagram. Me atrae ese tipo de hombre”, aseguró Caniggia. “No me gusta el hombre que está todo el día subiendo lo que hace. Me la baja”, sostuvo y concluyó: “También hay que reservarse algunas cosas y no postearlo todo”, sentenció.

Charlotte y Roberto. Foto: Gentileza