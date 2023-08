Charlotte Caniggia rompió el silencio sobre el crimen del empresario: “No sé qué hago acá”

El nombre de Charlotte Caniggia apareció en el crimen de Fernando Pérez Algaba, el empresario descuartizado en Lomas de Zamora en julio pasado, después de que fuera mencionada por uno de los imputados en el caso.

La mediática fue citada como testigo en el caso de asesinato debido a un vínculo que habría tenido con el empresario. La primera cita se dio para el lunes, pero terminó siendo reprogramada para este martes, donde Caniggia se presentó a declarar.

Charlotte Caniggia fue citada a declarar. Foto: Instagram

Qué dijo Charlotte Caniggia

Antes de ingresar al recinto, Charlotte rompió el silencio y habló sobre la relación que tenía con Fernando Pérez Algaba, a quien aseguró no conocer. “No lo conozco, lo vi dos veces en mi vida. No sé qué mie... hago acá, sinceramente. No tengo ninguna relación, no sé por qué me están nombrando en la causa”, explicó.

Tras haber declarado, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se mostró molesta con la situación, señalando que: “Están armando circo al pedo chicos, la verdad es que hay cosas más importantes. Me parece una ridiculez”.

Foto:

Sobre el vínculo que habría tenido con Pérez Algaba, Charlotte reveló que lo conoció ya que había sido amigo de su pareja: “Él era amigo de mi novio, hace años que no lo veíamos. Me parece ridículo que me citen a mí porque soy una persona pública”.

En diálogo con TN, Alejandro Cipolla, abogado de Caniggia, aseguró el viernes que su representada “no tuvo ningún tipo de vínculo” con el comerciante asesinado. “No lo conoció”, comentó el letrado antes de opinar que seguramente el imputado la mencionó “como una estrategia para desviar la causa”.

Por qué vincularon a Charlotte Caniggia con el empresario

El nombre de Charlotte se vinculó con el empresario luego de que uno de los detenidos lo mencionara en su indagatoria al declarar que “Lechuga” utilizó oficinas y computadoras provistas por Charlotte Caniggia en el momento que incursionó en el negocio de las criptomonedas.