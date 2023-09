Bailando 2023: Tomás Holder hizo una escena de celos con su mamá y Marcelo Tinelli

El enojo por el debut frustrado de la primera noche quedó atrás y Tomás Holder finalmente salió a la pista del Bailando 2023. Lo mejor del influencer se vio antes la música, cuando protagonizó una escena de celos ante su mamá mientras ambos conversaban con Marcelo Tinelli.

Preparada con un vestido de gala negro, Gisela Gordillo (42) se convirtió en el centro de atención este miércoles a la noche. “La veo muy bien, es buena mina y está fuerte”, disparó el conductor ni bien recibió al exparticipante de “Gran Hermano” y a su compañera Agostina Cauteruccio.

Antes del baile, Tinelli le preguntó a Holder si tenía chances de convertirse en su “padrastro”. El influencer replicó: “Mamá está soltera, pero yo soy peligroso”.

En la presentación oficial dentro del programa, el rosarino no pudo esquivar la charla sobre su video sexual y consideró mostró “de más”. En cuanto a su situación actual, comentó: “No es mi momento para novia”.

“Tríos, cuartetos. Todo”, enumeró Holder con humor sobre sus gustos en la cama. Incluso le tiró un piropo a Tinelli y el escenario se complicó aún más cuando su madre se metió en la charla.

“Palangana, corte de uñas y chupada de pies”

El conductor del Bailando 2023 destacó que Gisela Gordillo es una “bomba”. En la pantalla de fondo proyectaron sus fotos en bikini, pero ella aclaró que sólo se dedica a la podología y generalmente atiende a personas mayores.

“Me encanta que me chupen los dedos”, acotó Tinelli. Por su parte, la madre de Holder remarcó que su pareja debe ser un hombre “fogoso” y “leal”.

Luego del baile, Ángel de Brito se pronunció a favor de la apuesta al romance entre Gordillo y el productor televisivo. “Me gusta para vos”, afirmó.

Durante la evaluación del jurado, la mamá de Holder volvió a la carga e imaginó cómo sería un encuentro con Tinelli. “Palangana, corte de uñas y chupada de pies”, propuso sin poder contener la carcajada.

Tomás Holder sacó el menor puntaje del Bailando 2023 y le dijeron que tenía “hemorroides”

Para su primera presentación, Tomás Holder y Agostina Cauteruccio bailaron cuarteto y se llevaron la calificación más baja desde el inicio del concurso televisivo. El jurado les dio 5 puntos, incluyendo el voto secreto de Pampita.

“Me dio que tenías hemorroides, no que estabas caliente”, le dijo Moria Casán al influencer de 22 años. Al mismo tiempo, la actriz y exmodelo elogió a su mamá: “Qué lanzada la señora, me encanta”.

Marcelo Polino también le bajó el pulgar a la nueva pareja porque le dieron “el primer disgusto del año” en el show. “Fue un cuarteto horrible y se olvidó de todo”, exclamó el periodista sobre la actuación de Holder.

El rosarino comentó que paró con el entrenamiento para ganar soltura, pero su debut estuvo lejos del aprobado. De Brito hizo una lectura irónica y le sugirió: “Tendrías que haber dejado el gimnasio hace dos años. Todavía estás bastante aparato, pero con potencial”.