La mamá de Tomás Holder se fotografió con una microbikini roja y revolucionó las redes

Mientras el ex Gran Hermano Tomás Holder pasea por Europa a la espera del comienzo del ciclo Bailando 2023, su mamá Gisela Gordillo aparece muy activa en sus redes sociales. Recientemente, la rosarina, que fue vinculada sentimentalmente con Ulises Jaitt, sorprendió a sus seguidores con una llamativa foto de su cuerpo.

La familiar del influencer compartió que hace tiempo comenzó un plan de alimentación saludable y se manifestó muy contenta con los resultados. Para dejar evidencia de sus logros, publicó un collage con una foto suya frente al espejo y una pequeña imagen de sí misma en microbikini, de espaldas y apoyada en un balcón.

Luego de eso, Gisela subió la apuesta y publicó en las redes la foto en traje de bajo en primer plano, con un mensaje para las mujeres que se sienten inseguras de su cuerpo: “Acá estamos, con más actitud y seguridad que nunca. Chicas, se puede y mejor aún!”, expresó la mujer de 42 años.

Gisela Gordillo mostró los resultados de su vida saludable Foto: @gisela.gordillo.756

Unas horas después, la mujer borró la imagen de su Instagram, aunque la dejó en su Facebook, red en la que comparte reels sobre su vida cotidiana y su trabajo como podóloga.

La mamá de Holder contó cuál es la comida favorita de su hijo

Gisela no se define a sí misma como una experta cocinera. Sin embargo, le gusta cocinar para sus hijos y en ese contexto reveló cuál es la comida favorita de “Tomi”, como llama cariñosamente a Holder.

“Mi bebé, Tomi, vuelve a Rosario y me dijo ´mami, cociname algo´ y yo sé que le encanta el pastel de papa. Siempre digo que no sé cocinar, pero si ellos me piden algo se los re hago”. Contó la mujer, que recibió la visita de su hijo antes del viaje a Europa.

“¿Ustedes son de cocinar para la persona que aman?”, preguntó a su audiencia, en un reel en el que se mostró elaborando la tradicional receta.