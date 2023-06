El jugadísimo desnudo que compartió el ex Gran Hermano Tomás Holder en Instagram

Mientras espera el comienzo del Bailando 2023, el influencer rosarino Tomás Holder se dedica de lleno a sus redes sociales, donde comparte su día a día que consiste, mayormente, en salidas a boliches, viajes de presentaciones a países limítrofes como Uruguay o Paraguay y cenas en restaurantes.

Sin embargo, el ex Gran Hermano también interactúa mucho con sus seguidores, contesta preguntas y a veces, regala algunas postales de alto voltaje. En esta ocasión, Holder decidió compartir una imagen en la que parece recién salido de la ducha y, lejos de inhibirse, aprovechó para fotografiarse casi al desnudo.

Holder preguntó "En qué país?" Foto: @tomasholder_

Poco hace falta para recordar que este año Holder se hizo tendencia por la filtración de un video suyo manteniendo relaciones sexuales con una modelo creadora de contenido para adultos.

Tras las repercusiones, el influencer fitness dejó en claro que no le avergüenza mostrarse sin ropa: “No me molesta, mi cuerpo es arte”. Siguiendo con la premisa, el tiktoker volvió a fotografiarse de manera sugestiva, causando sorpresa entre sus seguidores.

TOMÁS HOLDER: “LA GENTE BUENA ME SALVÓ LA VIDA”

Entre los problemas que surgieron después del reality show, Tomás Holder sufrió el efecto del consumo problemático de drogas. Al respecto, ratificó: “Este verano toqué fondo y la gente buena me salvó la vida”.

El rosarino añadió que su paso por “Gran Hermano” lo llevó a encontrarse con malas personas. “Me ayudó muchísimo a entender lo que no quiero ser ni en pedo y con quiénes no quiero juntarme”, explicó.

El influencer reiteró que la familia sigue siendo su mayor debilidad y su tesoro, ya que pasa los días “bastante solo”. Luego comentó: “Cada vez que puedo ir a verla y disfrutar un poquito con ellos, es súper especial”. “Me siento tan puro hoy en día”, se jactó Holder. Finalmente les recomendó a sus seguidores que “no anden en giladas ni en boludeces”. En este sentido, advirtió: “No sólo se van a lastimar ustedes, sino que van a lastimar a terceros”.