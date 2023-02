Tomás Holder habló de sus adicciones y mostró el antes y después de convertirse en influencer fitness

El ex participante de Gran Hermano 2022 Tomás Holder regresó a la televisión. Esta vez, el “hermanito” habló de su vida luego del reality y cómo la fama lo llevó a tener peligrosas conductas que pusieron en riesgo su salud mental y física: “Salía de lunes a lunes”.

Hace días, el influencer publicó un video anunciando que abandonaría sus redes sociales temporalmente para enfocarse en problemas de salud que estaba padeciendo: " Quería decirles que, por un tiempo, por unos días, voy a dejar las redes. Más que nada porque sufrí ataques de pánico y cosas que no me están haciendo bien”.

Posterior a eso, publicó en su Instagram una extensa carta días después en el mismo sentido: “Entré a un mundo que no pertenezco, mucha noche, fiestas, excesos, descontrol, llegué a bajar 15 kilos estos últimos meses, ya sin ganas de entrenar, sin ganas de comer bien, solo pensando todo el maldito día en salir, tomar cosas y perderme entre la multitud”, expresó ahí.

¿QUé contó Holder sobre sus adicciones en la televisión?

Este viernes, el ex participante de Gran Hermano estuvo en el piso de LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito, para contar cómo fue la experiencia por la que hoy está en tratamiento psicológico: “Lo que me llevó a alejarme fueron los excesos, mucha joda. No joda de la buena. Quizás hubo malos acompañamientos, malas decisiones. Gracias a Dios tengo una familia muy fuerte y un grupo de amigos muy sólido que me dijo: ‘Che, Tomi, basta, hasta acá llegaste’. Me estaba desviando de mi camino”.

“Salía de lunes a lunes. Dejé lo importante de lado y me metí en un mundo que, quizás está bueno de vez en cuando, un viernes o un sábado, pero no de lunes a lunes”, agregó.

Además, contó que durante su paso por Punta del Este y Cancún “ingerí bastante droga, de todo tipo que te puedas imaginar. Y me arrepiento bastante porque intoxiqué muchísimo mi cuerpo”. Su punto de inflexión fue un ataque de pánico que tuvo en medio de una fiesta electrónica: “Fue muy fuerte, pero por suelte volví a los hábitos buenos”, sostuvo.

¿Cómo era Tomás Holder antes de empezar a entrenar?

Holder es reconocido en el circuito fitness de Rosario por ser un influencer que, antes de su ingreso a Gran Hermano, compartía sus rutinas de ejercicio y su régimen alimentario para mostrar cómo conseguir un cuerpo fornido. Para mostrar los cambios que produce la buena alimentación y la perseverancia en el entrenamiento, el “Toro” publicó un video de su antes y después de comenzar a entrenar regularmente.

En la filmación de pocos segundos que alojó en su TikTok, se puede ver a un Tomás Holder adolescente prácticamente irreconocible, sin musculatura pronunciada y bastante delgado. Un claro contraste con el joven de 22 años musculoso y de gran porte con que se lo conoce hoy en día.