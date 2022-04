Se creía que Ángel de Brito se fue de El Trece en buenos términos. Sin embargo, desde que ”LAM” comenzó en América, ha criticado tanto al canal, como a sus miembros o programas. El pasado viernes, se indignó porque una de las panelistas no quiso hablar con su notero por pedido de las autoridades.

LAM en América

El notero de “LAM” se acercó hacia El Trece para poder hablar con miembros de “Socios del Espectáculo”, luego de la salida de Graciela Alfano del programa. Luli Fernández le respondió que no podía contestarle: “No me dejan hablar con LAM, sorry. No podemos, perdón. No se puede, no sé... A nosotros nos lo informaron desde producción”.

El enojo de LAM Foto: El Trece

Esta reacción molestó muchísimo Ángel, quien responsabilizó a Adrián Suar. “El canal no la deja hablar. Está clarísimo, ¿no? La nota está sin editar, para que nadie se vuelva loco”, dijo enojado. Manifestó que con Luli Fernández no tenía problemas y agregó: “Qué mal Suar, qué mal Codevilla, me dijeron que me querían tanto”.

Ángel de Brito Foto: web

Cómo fue la despedida de Ángel de Brito en El Trece

El periodista anunció abruptamente que dejaría el canal en el que trabajó durante seis años. No sólo eso, sino que “LAM” había llegado a su fin. Sin embargo, poco tiempo después se comenzó a especular con que De Brito podría mudarse a Telefe. Finalmente, lo hizo a América.

Ángel de Brito en América Foto: Web

La productora, Mandarina, fue quien le propuso a Ángel dejar el canal “porque me parecía que no se daban las condiciones que nos merecíamos”. A pesar de eso, agradeció tanto a El Trece como a Suar. “Fue muy generoso en la propuesta, obviamente me quiso retener en el canal. Yo ya había dado mi palabra de que me iba y la quise respetar”, reveló.

“Mi relación con Adrián fue siempre cordial y lo va a seguir siendo porque a mí no me gusta estar a las puteadas con nadie”, había contado el conductor.