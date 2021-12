Si una primicia tomó por sorpresa al mundo del espectáculo en las últimas horas fue la de Ángel de Brito en Twitter, donde reveló que “Los Ángeles de la Mañana” llegará a su final de forma inesperada.

Tras las lágrimas del día de ayer con la despedida de Maite Peñoñori del programa, el conductor anunció el fin del ciclo.

Ángel De Brito, acompañado por sus "angelitas". (Foto: LAM)

“Primicia: el 31/12 termina LAM, mañana viernes les cuento todo en #LAM”, escribió de Brito en la red social del pajarito azul.

Ángel de Brito y su mensaje anunciando el fin de LAM. (Foto: Twitter)

La sorpresa fue grande ya que “Los Ángeles de la Mañana” lleva al aire cinco temporadas ininterrumpidas. Su primera emisión fue hace cinco años, un 2 de mayo de 2016.

Cuál fue la explicación de Ángel de Brito

En su programa de este viernes, Ángel de Brito reveló el motivo por el que LAM llega hasta final de año.

“Son muchos años de confianza del canal para el programa”, aseguró el conductor. “Es una decisión personal terminar el ciclo acá”, continuó.

Ángel de Brito aseguró que fue por una decisión personal que da por terminado el programa. (Foto: LAM)

“Es hora de que me vaya de vacaciones, hace 15 años que no me iba de vacaciones. Decidí hacer un ‘parate’, tomar vacaciones y ver luego qué pasa”, explicó.

“Lo quise anunciar así abruptamente y concreto porque lo quería contar yo. No quería que se filtrara. Las chicas no sabían”, señaló, agregando que esta noche también será su última noche en ShowMatch.

Cuál fue la reacción de Marcelo Tinelli sobre el final de LAM

Durante “La Academia”, Marcelo Tinelli le preguntó en vivo al periodista por el anuncio del final de su programa.

“Terminamos el 31. A fin de año. Lo voy a contar mañana, pero es así, terminamos. No es chiste”, aseguró Ángel de Brito. “Gracias por tu apoyo, de todos los años a LAM. El éxito también es parte tuya. Gracias, Marcelo. Y por todos estos años de trabajo, que amo trabajar en este programa”.

Marcelo Tinelli le consultó a Ángel de Brito por el final del programa. (Foto: Instagram)

Luego Tinelli le consultó por su futuro al conductor, quien reveló que todavía no lo tiene claro. “Que raro todo”, concluyó Tinelli.