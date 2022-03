No son los mejores días para Viviana Canosa. Cada semana protagoniza un picante cruce con figuras de la farándula argentina y esta vez tocó el turno de Beto Casella y Ángel de Brito, la presentadora los defenestró en vivo y amenazó: “Me agotaron y me voy a ocupar de ustedes”.

Según aseguró en su picante descargo en “Viviana con vos”, ambos periodistas hablan de ella “todos los días” en sus respectivos programas. “Hay una especie de campaña que cualquier pelotud* habla de mí. Todos los días De Brito y Mariano Chihade, el esposo de Mariana Fabbiani, hablan todos los días en el programa”, comenzó sin pelos en la lengua.

Viviana Canosa. (Captura "Viviana con vos")

“También me voy a ocupar de ‘la Beto Casella’, porque ya me agotaste. Me voy a ocupar de todos”, sentenció en vivo en su ciclo de noticias. Y al mismo tiempo Canosa advirtió: “Les voy a mandar carta documento para que la corten”.

En ese sentido, la comunicadora aseguó: “Yo les doy rating, pero soy una persona que tiene familia y ustedes me agotaron, porque son una manga de cagon*s que le responden a los kirchneristas. A ustedes solo les importa la plata”. Y siguió furiosa: “Yo defiendo mis ideales y convicciones. Como ustedes no las tienen, les joden las mías. Pongan huev*s y hablen, hagan, y no me jodan más. Mañana a me ocupo de todos”.

“Ustedes me pegan todo el tiempo debajo del cinturón. Yo nunca los cagué. Les presté plata. Tienen poca memoria. Porque laburé con todos”, cerró enfuresida.

Días atrás, la conductora había tenido un fuerte ida y vuelta con Dalma Maradona por comentarios acerca de Diego, también cruzó a L-Gante después de su concierto en Tecnópolis, y hasta disparó contra Santi Maratea y la primera dama, Fabiola Yañez.