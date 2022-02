El enfrentamiento entre Viviana Canosa y Dalma Maradona comenzó este jueves cuando la conductora buscó defender al Kun Agüero de las críticas de Florencia de la V sobre su postura en contra del pago de impuestos. Pero en su descargo apuntó sobre Diego Maradona y Dalma no se lo dejó pasar.

Furiosa por las declaraciones de la presentadora sobre su padre en una editorial, la actriz le salió al cruce y a través de un breve pero picante intercambio por Twitter se dijeron de todo. Cuando la situación parecía haberse ya enfriado entre las dos, Canosa retomó el tema en su programa “Viviana con vos” y la batalla volvió a empezar.

Dalma Maradona disparó sin filtros contra Viviana Canosa

“Mañana le voy a responder a la señora Dalma Maradona. Mañana vamos a hablar del dinero manchado con sangre que se llevó tu padre de dictaduras como la de Venezuela y la de Cuba”, aseguró el jueves por la noche la presentadora televisiva en referencia a la emisión de su ciclo de este viernes.

Y siguió picante: “¿Querés que hable con vos y que te responda? Te voy a responder, pero no como chusmas de peluquería, vení al piso si querés. Mañana vamos a hablar de verdad. Dalma Maradona de qué plata vivís vos y tu familia. Tu viejo le cobraba a Chávez, a Maduro y a Fidel... Mañana cuento de qué viven ustedes., las Maradona. Yo de mi laburo”.

Sin esquivar las fuertes declaraciones, la hija de Claudia Villafañe la siguió en sus historias de Instagram: “Yo ya había dado por finalizado el tema con Vivana Canosa porque si me bloquea entiendo que no quiere hablar más! Hoy me buscan para que opine de una nota o algo que ella va a hacer en su programa explicando de qué vivo yo”.

Pero firme con su postura aseguró que no contestará “absolutamente más nada” y exigió que Canosa “tendrá que probar en la justicia todo lo que gritó en su programa y todo lo que diga hoy también”.

Dalma Maradona enviará carta documento a Viviana Canosa

Al comienzo del enfrentamiento, la actriz había hecho referencia a continuar con su discusión mediante la Justica, pero lo manifestó en tono irónico e invocó a su abogado, que es el mimso que tiene Viviana. “El único problema es que mi abogado también es el de ella! ESTAS EN PROBLEMAS DRAGANI!”, expresó en un tono más de humor y para sacar dramatismo al asunto.

La amenazó con llevarla a la Justicia Foto: Captura Twitter

Sin embargo, luego de las contestaciones de la periodista, la artista reflotó su idea: “El tema queda en manos de la justicia cuando esta señora reciba mi carta documento y fin para mi”. También aclaró que su furio no tiene nada que ver con el Kun, quien fue la ex pareja de su hermana Gianina Maradona y comparten un hijo, Benjamín.

“Y para todos los que crean que esto puede ser algo político, DE MI LADO PARA NADA! Y en absoluto nada tiene que ver con el Kun, persona que quiero y respeto por ser el padre de mi ahijado! Solo lo nombré para explicar el momento al que me refería! Esto solo tiene que ver con mi papá, a quien voy a defender de los que digan mentiras y quieran convertirlo en un monstruo que no es”, aclaró para no dejar lugar a dudas.

La furia de Dalma Foto: Instagram/dalmamaradona