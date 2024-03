Por qué se pelearon Claudia Villafañe y Dalma Maradona

Claudia Villafañe es conocida por ser la exesposa de Diego Maradona con quien tuvo dos hijas Dalma y Gianinna Maradona. Además, logró ser una reconocida figura pública en los medios de comunicación y como organizadora de eventos con su propia empresa.

Claudia siempre se muestra muy pendiente de su familia para acompañar en cada paso importante que dan tanto sus hijas como sus nietos: Benjamín, Roma y Azul. A lo largo de los años, la famosa logró tener un reconocido éxito con su empresa y fue la encargada de organizar las fiestas de otros famosos.

Claudia estuvo en el programa Implacables, donde reveló que la relación con sus hijas no siempre estpa en perfecto estado, ya que hay temas que a veces genera conflicto y les cuesta llegar a un acuerdo entre madre e hija.

Por qué se enojaron Claudia Villafañe y Dalma Maradona

El motivo del conflicto entre Claudia Villafañe y Dalma Maradona

En medio de su confesión, explicó el motivo que llevó a que haya desacuerdos entre Dalma y Claudia. “Sí, Roma cumplió años el 12, pero se lo festejamos el lunes y la verdad que es espectacular. Verle la cara a ella de felicidad cuando entró y como sorprendida... ya está”, comentó Claudia Villafañe al medio.

Luego habló sobre planear eventos para la familia, una decisión que a veces se complica por la confianza y los desacuerdos entre los miembros. En ese contexto, comentó como es su hija en temas que se relacionan con su trabajo: “Es difícil. Cuando es para los tuyos es difícil porque Dalma es una clienta bastante complicada”.

Por qué se enojaron Claudia Villafañe y Dalma Maradona

“No hago nada sin consultarle a Dalma. Pero es complicada. La lista me la entregó media hora antes del evento, no se puede. No se hace eso. No se puede así”, agregó la famosa y ex exposa de Diego Maradona sobre el tema que llevó a que haya un conflicto entre madre e hija.