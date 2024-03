La sorprendente conexión de Susana Giménez con Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Desde que Pedro Rosemblat y Lali Espósito anunciaron su noviazgo, los medios y el fandom posaron su mirada sobre ellos. Poco a poco comenzó a revelarse quién es el comunicador que fundó el canal de streaming Gelatina. En una entrevista con María Laura Santillán para Infobae, el ex precandidato a jefe de Gobierno porteño confesó que el vínculo amoroso con la creadora de “Disciplina” comenzó porque ella le escribió.

Ahora se supo un nuevo dato sobre Pedro Rosemblat. Su madre, Marcela Amado, fue una importante modelo en la década del 80 y pertenece al círculo más cercano de Susana Giménez ya que como Fashion Stylist es asesora de imagen de la diva.

Marcela Amado y Susana Gimenez. Foto: instagram

Al parece Amado formó parte del círculo de modelos de la época junto a figuras como Karina Rabolini, Ginette Reynal y Karina Laskarin. Allí conoció a Giménez y, tras bajarse de las pasarelas, siguió en el rubro de la indumentaria como asesora.

Susana y Amado en Miami. Foto: instagram

En su cuenta de Instagram, la suegra de Lali subió muchas imágenes junto a la diva de los teléfonos con los looks que ella creó y también mostró que fue parte de la reciente fiesta de cumpleaños de 80 de Giménez.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat: súper enamorados

Tras disfrutar de unas románticas vacaciones en Brasil, Lali le dedicó palabras de amor a su nuevo novio. En una historia de Instagram escribió “Hasta entonces, yo solamente había compartido algunas cosas con algunos otros”.

Y siguió: “Hasta entonces, me había divertido o había sufrido los embates del amor ordinario, el drama de los días en los que uno plantea un proyecto compartido, un modo más económico y sustentable de enfrentar la vida en este mundo. Hasta entonces, había intentado con otros, pero nadie me había descubierto”. Súper enamorada, la cantante concluyó: “Hasta tus ojos, que parecieron reconocer algo perdido y recobrado, nadie me había visto”.