El reencuentro más inesperado: la China Suárez, Gimena Accardi y Paula Chaves juntas

Mery del Cerro, en pareja con Meme Bouquet desde 2010, cumplió 39 años y tiró la casa por la ventana en una celebración que incluyó a muchos de sus amigos, la mayoría de los cuales son famosos. Por eso su festejo se convirtió en punto de reencuentro entre varias personalidades.

Muchos de sus invitados fueron parte del elenco de “Casi Ángeles”, la tira que creó Cris Morena. Entre ellos estuvieron presentes: los actores Nico Vázquez y su pareja Gimena Accardi, Lali Espósito con su novio Pedro Rosemblat, la China Suárez y Cande Vetrano.

Los famosos que asistieron al cumple de Mery del Cerro. Foto: captura

Lo llamativo fue el reencuentro entre la China Suárez y Nico Vázquez y Gimena Accardi, de quienes la rubia se había distanciado cuando murió Santiago, el hermano del actor. En ese momento la pareja le reclamó no haber estado del todo presente. Con el tiempo hubo algunas señales de acercamiento, sin volver nunca al estilo de relación, superestrecha, que habían sabido compartir.

Paula Chaves no se perdió el cumpleaños de Mery del Cerro. Foto: Instagram

Otra de las presentes en la celebración fue la ex conductora de “Bake Off”, Paula Chaves. La China Suárez también se había distanciado de la esposa de Pedro Alfonso cuando se supo que era la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Por entonces, Paula privilegió su amistad con Zaira, hermana de la involucrada.

Sobre el tema, Mery había declarado: “No tengo idea, no son temas que me corresponden. No te voy a contar las cosas que hablo porque son cosas íntimas, de privacidad, que uno habla con sus amigos. Lo que te puedo decir es que está todo bien y que hay muchas cosas que se dicen que están bien y hay otras que no son verdad”.

La China Suárez encendió Instagram con una sensual coreografía y la camiseta de River Foto: instagram

Los invitados de Mery del Cerro en su cumpleaños número 39

Fue Paula Chaves quien compartió en sus redes el momento de las velitas, junto a un mensaje muy tierno dedicado a Mery, madre de Cala y Mila: “El ser más bueno, atento y leal. El ser más colgado, desordenado y disperso. Te amo”.

El clima de la celebración fue distendido. A Paula y Mery se las vio muy compinches y divertidas. Los rencores quedaron atrás: incluso Nico, Gimena y la China compartieron conversación y estuvieron a pura sonrisa como si nada hubiera pasado.