Nico Vázquez contó la impactante señal que recibió de su hermano Santiago, a 7 años de su muerte

Este fin de semana ocurrió un hecho inusual en toda la zona del AMBA. Se produjo una invasión de mariposas que revolotearon e inundaron con sus aleteos toda el área. Nicolás Vázquez se hizo eco del fenómeno a través de sus redes sociales donde manifestó su emoción al atribuirle un significado especial para él.

Nicolás Vázquez compartió en su cuenta de Instagram, con más de 4 millones de seguidores, un video de una mariposa revoloteando por la marquesina del teatro Lola Membrives donde protagoniza Tootsie. Al hecho le atribuyó un significado especial. El actor cree que es una de comunicación del más allá de su hermano Santiago, fallecido hace 8 años en República Dominicana a causa de un infarto.

Nicolás y Santiago Vazquez. (Instagram @nicovazquezok)

Junto al video musicalizado con un tema de la banda Coldplay, Nicolás Vázquez escribió: “Todos saben lo importante que son para mi las señales, hoy se cumple un año de que arrancamos con Tootsie, y recibí el mejor regalo que podía recibir”.

Y concluyó: “Varias mariposas se posaron en mi cara antes de comenzar la función. Gracias una vez más!🙌🏽🤍♾️🦋”.

La inesperada muerte de Santi, el hermano de Nico Vázquez

El 16 de diciembre de 2016, el hermano menor de Nico Vázquez, Santiago, falleció a causa de una miocardiopatía hipertrófica mientras estaba de vacaciones en Punta Cana, República Dominicana, junto a un grupo de amigos.

Una de las amigas que lo acompañaba era Belu Lucius, quien recordó el momento en que lo encontró descompensado: “Cada vez que recuerdo esa imagen trato de borrarla, porque siempre fue tan amoroso, tan lindo… Era de esas personas que no tienen maldad, que nunca te van a hablar mal de nadie. No existen muchas personas así. Y digo: ‘Bueno, se fue’. No pudimos hacer nada. Tratamos de asistirlo, no sabíamos cómo llamar por teléfono…”, recordó Belu invadida por la emoción en PH, Podemos Hablar.