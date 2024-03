Zulemita Menem recordó a su hermano Carlos Junior, a 29 años de su muerte

Al cumplirse 29 años de la trágica muerte de Carlos Menem Junior, su hermana Zulemita no dejó de recordarlo. Su deceso se produjo mientras viajaba en helicóptero junto al piloto automovilístico Silvio Oltra, quien también falleció. La aeronave manejada por el hijo del entonces Presidente de la Nación se estrelló a un costado de la ruta nacional 9 entre las localidades bonaerenses de Ramallo y San Nicolás.

En su cuenta de Instagram, con casi 160.000 seguidores, la hija de Zulema Yoma y el expresidente Carlos Menem, escribió: “Se cumplen 29 años de aquel día en el cual te eligieron para separarte de nuestras vidas.Te recuerdo con tu humildad , tus valores , tu amor por nuestros padres y esa inmensa protección que siempre nos dimos como hermanos y amigos”.

Captura ig Zulemita Menem Foto: Instagram

Para acompañar las tiernas palabras, Zulemita publicó un retrato de su hermano Carlos Junior, y agregó: “Hoy, con MAMA pedimos desde nuestra inquebrantable Fe en Dios, por tu eterno descanso y que la justicia divina se apiade de aquellos que encubrieron tu partida.Te amamos por siempre Angelito 🙏”.

El hijo menor de Zulemita Menem forma parte de las inferiores de River.

Es válido recordar que la muerte del hijo del expresidente se dio en medio de una crisis social que vivía el país, después de los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA 1994.

La muerte de Carlos Menem Jr: ¿accidente o atentado?

Aunque la Justicia determinó que el hecho fue un accidente producto de la “imprudente” manera de pilotear de Carlos Menem Jr., su madre, Zulema Yoma, siempre sostuvo que fue un “tercer atentado”.

Sus representantes legales aseguraron que el hecho estaba relacionado con los ataques del grupo Hezbollah. “Menem me dijo que mi hijo tenía un tiro en la frente. Esa es la verdad”, declaró Zulema Yoma. Su defensa contó que lograron dar con un audio en donde se lo escucha a Carlos Junior llamar a seguridad: “Huevones, contesten, me disparan, me disparan”, aunque la cinta que nunca apareció.