“Hasta yo dudé”: se sacó una foto en el boliche con “Nicolás Vázquez” y al otro día se dio cuenta que no era él

Los usuarios de las redes sociales siempre utilizan su ingenio para realizar algún comentario u opinión que se puede volver viral rápidamente. Lo más usual es Twitter donde millones de personas recurren ahí para contar lo que le pasa, hacer algún meme o comentar una opinión sobre un tema.

Esta vez el protagonista de las tendencias en Twitter fue el actor Nicolás Vázquez quien se volvió viral por una insólita y divertida confusión que tuvo una usuaria de la red social. La chica contó que se sacó una selfie en un boliche con un chico muy parecido, según ella, al actor.

El tweet que se volvió viral

En el boliche, la chica pensó que el chico en cuestión era el actor por lo que le pidió una foto. En el tweet la usuaria, escribió: “Le pedí una foto a un chico pensando que era Nicolás Vázquez y recién me doy cuenta que no era jajaja”. Al parecer la chica, al otro día vio la foto y notó que no era el actor con quien posó para la cámara.

El divertido posteo se volvió viral y recibió todo tipo de comentarios, “No te juzgo, a simple vista parecía”, fue uno de los mensajes que recibió. “En tu defensa, déjame decirte que es igual”, “Con un trago encima juraría que era él” fueron algunos de los comentarios que le dejaron los usuarios de Twitter.

La respuesta de Nico Vázquez

El ocurrente tweet llegó a oídos del actor que no tardó en reaccionar y le dejó un comentario en la publicación: “Jaja Hasta yo dudé si era yo. Venite a la puerta del teatro y nos sacamos la foto, beso grande”.

Nicolás Vázquez se caracteriza por su buena onda y simpatía, por lo que se sumó a la ocurrencia de la fanática y le respondió con humor e invitándola a sacarse la selfie con él.