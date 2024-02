El terrible descuido de Susana Giménez: mostró el antes y después del retoque de sus fotos

Horas atrás, Susana Giménez sorprendió a sus seguidores al compartir dos fotos suyas en Instagram, una con filtro y otra sin él, generando revuelo entre sus fanáticos. Sin embargo, poco después, la icónica conductora eliminó ambas imágenes, dejando en suspenso si fue un acto premeditado o simplemente un descuido.

“¿Habrá sido adrede, habrá sido un error? Todo es posible en el universo de Susana Giménez, porque fue ella quien compartió esta foto, estas dos fotos en realidad, una con y otra sin filtro. Obviamente es claro, es notorio cuál es la que fue pasada por el Photoshop, pero ¿por qué decimos que habrá sido adrede o no? Porque ella no es de compartir fotos un poquito retocadas, pero porque esta foto la subió y después la sacó”, expresó Javier Fabracci, analizando el curioso suceso.

“No es la primera vez que a Susana se le va el dedo, ¿viste? Que sube algo por error o que lo quieren mandar por error”, agregó Sandra Borghi, mientras Nazarena Di Serio destacó el respaldo de los seguidores a la foto sin filtro, elogiando la belleza de la conductora a sus 80 años.

El terrible descuido de Susana Giménez: subió el antes y después del retoque de sus fotos. Foto: Instagram

Susana Giménez rechazó el regalo que Cristian Castro le hizo por su cumpleaños

En otro orden de noticias, días atrás durante la fiesta de cumpleaños de Susana Giménez, Cristian Castro le regaló un perro a la conductora, gesto que no fue del todo aceptado y terminó en manos de otras celebridades. Ante esto, el cantante expresó su sentir en un duro descargo.

El gesto polémico de Susana Giménez con Cristian Castro. / Archivo

“Yo solamente digo que los regalos no se regalan. Me parece que con una llamada a mí o a Mariela se hubiese resuelto todo el asunto”, manifestó Castro en diálogo con A la Tarde, revelando su decepción por el desenlace del obsequio. Aunque aseguró no estar enojado, expresó cierta tristeza ante la situación, dejando en claro su aprecio por la diva de la televisión argentina.