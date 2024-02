Qué pasó con Blue, la perrita que Cristian Castro le regaló a Susana Giménez por sus 80 años

En una sorpresa que nadie esperaba, el cantante mexicano Cristian Castro decidió regalarle a la icónica conductora y actriz Susana Giménez una adorable cachorrita de raza pomerania llamada Blue con motivo de su cumpleaños número 80, que celebró en Punta del Este con una gran fiesta para familiares y amigos. Sin embargo, la historia de este regalo tomó un giro inesperado.

Cristian Castro, conocido por su espontaneidad y carisma, decidió obsequiarle a Susana una pequeña pomerania, sabiendo de la pasión de la diva argentina por las mascotas. No obstante, el hijo de Verónica Castro no tuvo en cuenta la lista de sugerencias de regalos que Susana había compartido con sus invitados. En dicha lista, la diva no incluyó la posibilidad de recibir un nuevo perro, ya que ya posee varios de raza grande.

Susana Giménez y su perro Foto: Foto: Instagram

Susana, amante de los animales, tiene en su hogar a varios perros de tamaño considerable. Al percatarse de la situación, la diva argentina, en un acto de responsabilidad hacia sus mascotas ya existentes, decidió no quedarse con la cachorrita pomerania por temor a que los perros de mayor tamaño pudieran lastimarla.

LA DECISIÓN DE SUSANA GIMÉNEZ TRAS RECHAZAR EL REGALO DE CRISTIAN CASTRO

Ante esta situación, Susana tomó una decisión amigable y generosa. La conductora decidió regalar a Blue al reconocido abogado Fernando Burlando, quien estaba presente en su fiesta de cumpleaños y es amigo y vecino en Punta del Este.

Aunque el regalo de Cristian Castro no encontró su destino final en la casa de Susana, la historia de Blue sigue siendo una muestra de la amistad entre celebridades y la importancia de tomar decisiones responsables cuando se trata de cuidar de los animales.

Blue encontró lugar en la familia Burlando. Barbie Franco, esposa del abogado, compartió una tierna imagen de la perrita con su beba, Sarah. Foto: desconocido

A pesar del giro inesperado, esta historia termina con un final positivo para la cachorrita pomerania, que ahora disfrutará de un hogar lleno de amor y cuidado.