El incómodo momento de Cristian Castro y su novia en el living de Susana Giménez: “Gordo s...”

Susana Giménez regresó a la televisión después de estar cinco años fuera del aire. El domingo pasado fue su debut por Telefe y tuvo una noche soñada con su clásico sketch, la visita de María Becerra y los campeones del mundo Rodrigo De Paul y Leandro Paredes. En su segundo programa presentó la entrevista a Javier Milei y tuvo la presencia de Úrsula Corberó, Cristian Castro y su novia, con quien protagonizó un desopilante momento.

El cantante que es amigo de la diva de la televisión llegó al programa acompañado de su novia Mariela Sánchez. Ambos estaban vestidos en composé, él con un traje blanco y un pañuelo amarillo, en combinación con el vestido de ella. La pareja se mostró enamorada, hablaron de su historia de amor y la fuerte crisis que atravesaron, y fue pública.

En el momento en que los dos hablaban, Susana recordó los polémicos chats que filtraron cuando se separaron, y en donde Mariela criticaba al músico por su higiene según dieron a conocer en X (antes Twitter). La conductora comenzó a repetir alguna de las frases que dijo la mujer, y la pareja vivió una incómoda situación.

Cristian Castro con su novia en el living de Susana Giménez

El tenso momento en el vivo de Susana Giménez con Cristian Castro y su novia Mariela

Cristian Castro habló del momento en que se filtraron los audios de Mariela cuando se habían separado. “Un día me llamó mi vieja y me dice ‘escuchá los audios que acaban de salir de Mariela’. Ella se largó a llorar, pero bueno... terminamos. Claro que me enojé por eso”, contó el cantante.

“Yo la entiendo, estaba enojada... La entiendo dijo cosas bravas como que estabas gordo”, recordó Susana Giménez sobre los audios. Ante esto, el cantante comentó con humor: “¡Ah, mirá!”.

Pero la diva de la televisión siguió con su anécdota y agregó divertida: “Decía gordo, gordo sucio, cosas, un montón de cosas. Estaba que explotaba, ¿entendés? Explotó la chica”. Sin embargo, la mujer mostró una media sonrisa, incómoda con la situación.

Por su parte, Cristian Castro intentó ponerle humor, aunque no se sentía cómodo con el momento. “Qué picante, Susana”, comentó el artista. “Pero bueno, vos le perdonaste, vos le pediste perdón después que viste los audios, el quilombo que se armó”, acotó la conductora para poner fin al tema.