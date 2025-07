Se supo qué harán las hijas de Jorge Lanata cuando reciban la herencia que les dejó

Este 27 de julio se celebraron los Martín Fierro de Radio 2025 y, los directivos de APTRA, le dedicaron un homenaje significativo a Jorge Lanata, quien falleció el 30 de diciembre del 2024. Esto debido a la bien marcada huella que dejó el periodista en los medios de la Argentina.

Ahora bien, para la ceremonia fueron invitadas las hijas de Jorge Lanata (Bárbara y Lola), quienes, en principio, dieron un emotivo discurso sobre el escenario. Lola fue la primera en tomar la palabra y expresó: “Qué orgullo ver este homenaje. Es muy importante para nosotras porque el primer trabajo de nuestro papá fue en radio y siempre fue algo que a él lo hizo sentir como un hogar”.

Luego, Bárbara añadió: “La radio siempre fue su casa. Así que gracias a Radio Mitre y a todos los compañeros que lo bancaron hasta el último día”.

Las hijas de Jorge Lanata sobre Elba y la herencia del periodista

Tras las palabras ofrecidas en el evento, el equipo de “Intrusos” abordó a las hijas de Jorge Lanata y estas hicieron referencia a Elba Marcovecchio, la última esposa del periodista.

Al inicio, una de las herederas expresó: “Para mí es muy importante que tanta gente se haya levantado a aplaudirlo, porque él siempre fue muy polémico. Hay gente que lo quiere y otra que siempre estuvo en contra, pero fue muy significativo que tanta gente lo aplauda”.

Luego, las hijas de Jorge Lanata se refirieron a la herencia que les habría dejado su padre, dejando en claro que todavía no salió y, aunque quisieran hablar de ello con Elba, no podrían puesto que no hay comunicación entre ellas.

Por último, el equipo de “Intrusos” mencionó la ausencia de Elba en los premios y, lejos de inmiscuirse en cualquier tipo de polémica, las hijas de Jorge Lanata dejaron claro lo siguiente: “Yo sé que va a ser noticia cuando salga la herencia y que en un momento no tan lejano va a volver toda esa situación, por eso prefiero ahora guardarme y estar tranquila”.