El emotivo mensaje de Elba Marcovecchio para Jorge Lanata por el Día del Periodista: “Sos y serás único”

Este sábado 7 de junio se conmemora en Argentina el Día del Periodista, una jornada dedicada a homenajear la labor de quienes ejercen esta profesión.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio en la casa de Punta del Este

En el marco de esta fecha significativa, Elba Marcovecchio recordó a Jorge Lanata con un conmovedor mensaje, a poco más de cinco meses de su fallecimiento.

Las emotivas palabras de Elba Marcovecchio para Jorge Lanata

“El periodista. Hubo un antes y un después... Pensar, detenerse y analizar. Investigar e investigar. Sos y serás único. Te extraña un pueblo. Te extraño cada vez más”, escribió la abogada en sus historias de Instagram, acompañando sus palabras con una imagen de Lanata.

Jorge Lanata murió el 30 de diciembre de 2024, luego de atravesar varios meses de internación. Su fallecimiento causó una profunda tristeza entre sus seres queridos y colegas. Tanto Elba como sus hijas, Lola y Bárbara, suelen recordarlo en fechas significativas, como el Día del Periodista, fecha que cobra especial valor por la destacada trayectoria del conductor.

Jorge Lanata.

En ese contexto, la Academia Nacional de Periodismo le otorgó un reconocimiento póstumo, que fue recibido por sus hijas con emoción. “Estamos muy orgullosas, es un honor para nosotras poder recibir el premio”, expresó Lola en diálogo con Intrusos (América). Y sumó: “A papá lo extrañamos un montón todos los días, yo hablo con él. Es difícil, pero lo vamos llevando. La verdad es que vamos mirando cosas que nos dejó, recuerdos”.

Cabe mencionar que durante la última internación del periodista, se hicieron públicas ciertas tensiones entre sus hijas y Marcovecchio. No obstante, en declaraciones recientes, la abogada decidió no profundizar en el conflicto. “Elijo mirar hacia adelante. Jorge nos amaba a todas, a mí como su esposa y compañera, y a ellas como sus hijas. Creo que lo que más querría es que estuviéramos en paz, porque puertas adentro no le gustaban los conflictos. Y nosotras estamos en paz. Las tres estamos en duelo, entonces cuanto más pacífico lo podamos transitar, mejor. Lo estamos honrando”, señaló.