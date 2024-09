María Becerra en el living de Susana Giménez: de sus comienzos, a la pérdida de su embarazo y un regalo especial

El regreso más esperado llegó a Telefe. Susana Giménez regresó a la televisión argentina después de cinco años de ausencia. La diva de los teléfonos volvió con un mega programa de debut cargado de invitados famosos, su clásico sketch de humor y el show de María Becerra con una charla mano a mano.

Nico Vázquez, Jorgelina Aruzzi, Yayo, La Sole, Peter Lanzani, Damián Betular, Sebastián Estevanez, Ivan de Pineda, Caro Pardíaco, Guillermo Coppola, Pablo Giralt, Juan Pablo Varsky, Chiqui Tapia, Daddy “el masajista”, Marito “el utilero”, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes fueron los invitados especiales para el sketch desde el predio de la AFA. Luego llegó el turno de María Becerra.

Así fue la presentación de María Becerra en Susana Giménez

María Becerra llegó al estudio de Susana Giménez entre los aplausos del público. Cuando se sentó en living de la conductora, la artista contó sobre sus inicios: “Canto desde que soy muy chica, empecé haciendo contenido en YouTube, me volvió viral con un video y de vez en cuando metía unos covers. Llegó un punto en el que quería vivir de eso, me animé y ahí salió todo”.

“Sos una creadora. Me pareció increíble, esa fue una tapa de hace mucho tiempo, no sé si era para un 25 de mayo. Me dio una ternura cuando me lo mostraron”, le contó Susana a María sobre el homenaje que le hizo con su look.

Cuando el público comenzó a preguntar por el nuevo álbum de la artista, María Becerra respondió entre risas: “El álbum ya está listo, hay cortes, pero completo va a salir a comienzos del año que viene”. Asimismo, la artista contó que no solo quería ser cantante, sino que cuando era chica tenía otro sueño: “En un momento, mi sueño era ser jugadora de fútbol. Me fui a probar a Quilmes y jugaba en la reserva, en inferiores”.

En un momento de la entrevista, María Becerra habló de la pérdida de su embarazo con J Rei y cómo enfrentó: “Fue hace un tiempo, un embarazo ectópico, fue bastante duro, es un duelo, uno se prepara mentalmente para otra cosa. A la semana de que me enteré estábamos pensando como decirle a la familia, pero yo quería esperar hasta los tres meses porque sé que si tenés menos lo podés perder”.

Luego contó el momento en que tuvo que ser intervenida por los médicos: “En un momento sentí muchos dolores, la pasás muy mal y yo decía ‘esto no es un embarazo normal para mí no está bien’. Tenía miedito, la verdad. Estaba ensayando para una presentación que tenía, sentí un dolor muy fuerte”.

María Becerra se emocionó al ver que su hermana Ailín ingresó al estudio con un reconocimiento por ser la primera artista argentina en llenar el estadio Monumental.

Después la artista realizó una presentación en vivo con sus bailarines, donde presentó su último tema “Agora”, entre otros.