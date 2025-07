El lujoso look de más de dos millones de pesos que usó Emilia Mernes en sus vacaciones con Duki

Emilia Mernes es una de las cantantes más exitosas del último tiempo que recorre el mundo con su música. La artista es una de las referentes del género urbano, pero no solo sus canciones son furor, sino que marca su propio estilo en cuanto a sus looks extravagantes y de primeras marcas.

La artista oriunda de Nogoyá es una inspiración para muchos de sus fanáticos por su estilo de minifaldas, top y tacos altos. Emilia supo crear una insignia propia en sus looks de los shows y fuera de ellos, además del clásico brillos en los ojos que la acompañan desde sus inicios.

La cantante de “La Original” es una referente de las grandes marcas de moda del mundo que la buscan para representarlas como Versace, Dior, Balenciaga, entre otros, en pasarelas, eventos o premiaciones. Emilia está de vacaciones en España junto a Duki, y desde allí busca sus mejores outfits para pasear.

Los cantantes se mostraron muy enamorados.

En una serie de fotos que compartió, el look de alto impacto de Emilia llamó la atención por las diferentes prendas de marcas lujosas que suman un valor exorbitante para un outfit, digno de una súper estrella.

El extravagante look de Emilia Mernes para pasear por Marbella con Duki: qué prendas de lujo usó

Según la cuenta de fans de la cantante @Emiliawears uno de los looks que mostró en su feed de las vacaciones, tiene un top de la marca Acne Studios, este se llama cropped long sleeve polo y tiene un precio de 580 dólares.

El look extravagante de Emilia Mernes

Por otro lado, llevó una pollera “remini skort” de la marca I am Gia, que no tiene stock en la web, por lo que no se sabe el valor.

Por último, la artista completó el look con unos zapatos de Dior de nombre “Adiorable Heeled Mule” a un precio de 1.150 dólares. En total, el outfit de Emilia para pasear por Marbella con Duki es de 1730 dólares, lo que sería 2.238.609 pesos argentinos aproximadamente.