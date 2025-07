El comentario viral de Wanda Nara en la foto que usó Mauro Icardi para desmentir lo del tamaño

Luego de la filtración de un supuesto video íntimo que lo tiene como protagonista, Mauro Icardi decidió tomar el control de la narrativa. El delantero del Galatasaray publicó una foto en sus redes sociales luciendo un short de fútbol, acompañada de una frase con la que buscó responder a los comentarios maliciosos sobre el tamaño de sus genitales.

“Si van a editar y filtrar, por lo menos editen y háganlo más creíble. Tranquilos que no me ofende. Sean competentes y no baratitos”, escribió el futbolista, con tono irónico, en una historia de Instagram.

Mauro Icardi

La imagen fue la misma que había subido en octubre de 2023, cuando aún intentaba recomponer su relación con Wanda Nara tras el escándalo del “Wandagate”.

La foto no pasó desapercibida en su momento, y esta vez tampoco. En cuestión de horas, se volvió viral y generó miles de comentarios en redes sociales, entre los que se mezclaban bromas, apoyo de fanáticos y reacciones de figuras del espectáculo.

El comentario de Wanda Nara sobre la foto de Mauro

Uno de los que no dejó pasar el gesto fue Ángel de Brito, quien recordó qué dijo Wanda Nara cuando vio esa misma imagen por primera vez.

El comentario de Wanda Nara sobre la foto de Mauro Icardi.

“¿Podrías pedir el short tres talles más grande?”, le había comentado la empresaria y mediática en 2023, en una publicación que hoy resuena con otra connotación. En aquel entonces, ambos intentaban dejar atrás el escándalo amoroso que involucró a Eugenia “la China” Suárez y que había puesto en jaque a su matrimonio.