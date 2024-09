Yuyito González atacó a los periodistas y apuntó contra Susana Giménez: “No me gusta”

El 14 de agosto de 2024, los medios se sorprendieron con una nueva historia en el rubro político. Yuyito González, la exvedette, comenzó su relación con Javier Milei.

“La verdad que estoy muy agradecida a Dios por esta sorpresa de enamorarme. Ahí vamos, conociéndonos más. Vamos a tener un encuentro en familia por primera vez”, destacó la mediática sobre su primera reunión familiar con Javier Milei.

Ahora bien, en las últimas horas, se rumoreó que Yuyito González habría recibido un pedido de no nombrar a Fátima Florez, expareja del presidente de la Nación. Esto generó la bronca de la modelo, quien apuntó contra los periodistas y con alguien impensado: Susana Giménez.

Yuyito Amalia González.

“Por otro lado, Yuyito recibió un pedido de no nombrar más a Fátima Florez. Desde las altas esferas, desde las puertas del cielo, el Jefe, la Jefa, quién quieran. Le dijeron ‘basta con Fátima’”, detalló Ángel de Brito en LAM sobre la posible bajada de línea de González.

Los dichos de Yuyito González contra los rumores

El hecho ocurrió esta tarde, cuando González fue interceptada por diferentes noteros. Ahí, recalcó que no tenía una bajada de línea sobre qué cosas decir en su programa.

“Para nada, en absoluto. No hay ninguna situación o reglamento en donde no se pueda hablar de nada. Al contrario. Hay cosas que no quiero hablar y cosas que sí quiero contar”, destacó Yuyito.

Seguidamente, con algo de cansancio, aseveró: “No me gusta que digan, que a veces son los mismos colegas (...) dejan traslucir como que (...) Yo la relación con Javier (Milei) cuando la empezamos estábamos solo los dos, entonces yo les pido, si quieren. Lejos de querer ofenderlos a ustedes”.

La historia que publicó Yuyito González en su cuenta de Instagram / Captura @yuyitogonzalezok

Minutos después, alzó la voz y apuntó contra los rumores del comienzo en su relación. “¿Realmente les interesa lo que yo les digo o les interesa más la novela inventada? No es por ofenderlos (...) No existe, no existió (...)¿Quieren seguir hablando solos? Me voy a mi casa”.

Finalmente, la exvedette determinó no habrá coqueteo entre Susana Giménez y Javier Milei porque la Diva no tendría su misma personalidad.

Yuyito González confirmó su noviazgo con el presidente. (Captura/La Voz)

“No va a suceder. No, porque Susana no tiene esa personalidad y yo mantuve esa dinámica porque es la natural en mí. Entonces eso no va a suceder porque Susana no tiene la misma personalidad que yo”, cerró Yuyito.

La respuesta de Susana Giménez

Luego del descargo de Yuyito, LAM le hizo una nota a Susana, donde le consultó sobre el posible coqueteo al presidente de la Nación durante su entrevista.

“No, no importa (...) Yo las voy a invitar en su momento (Yuyito González y Fátima Florez)”, destacó la diva, a lo que añadió: “Me encanta todo lo que está haciendo (Javier Milei) y lo apoyo a muerte. Grita porque es así de calentón”.