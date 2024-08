“Estamos casados”: el impactante anuncio de Yuyito González sobre su relación con Javier Milei

Yuyito González y Javier Milei confirmaron su relación hace tan solo unas semanas después de tener varias salidas públicas que levantó sospechas. Finalmente, la pareja se dio un beso en público en un acto oficial, luego la exvedette dio la primicia de su romance con el presidente en su programa “Empezar el Día”. Cada vez afianzan más su amor y se muestran enamorados.

Es por eso que el ojo público está puesto en la pareja del momento y la conductora sobre lo que dice o hace. Lo que llevó a que muchas figuras públicas opinaran de la relación del presidente y la exvedette. Lejos de las críticas, Yuyito González y Javier Milei realizaron el primer viaje juntos en el marco de un acto oficial en Rosario.

Asimismo, la conductora contó en su programa que ya se dicen “te amo” y hasta tomaron la decisión de posar juntos para una revista. Sin embargo, comenzó a surgir el rumor de una posible crisis en la reciente pareja, lo que llevó a que la exvedette hablara del tema en su ciclo televisivo.

Yuyito González y Javier Milei realizaron su primer viaje juntos a Rosario

La noticia que lanzó Yuyito González sobre su relación con Javier Milei

Yuyito González decidió dar su versión de los hechos en su programa y aclaró sobre la situación de la pareja: “Les quiero decir algo: no inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis”.

Luego, la conductora aprovechó el momento y reveló: “Estamos casados ya, Javier y yo, estamos casados, a ver si se entendió, nos casamos entre nosotros, Dios y nosotros”. Luego, Yuyito González expresó: “Va a ser para toda la vida, es para toda la vida, así que por favor no se malgasten en tirar mala onda porque no existe, no nos entran las balas ¿Les quedó claro?”.

Tras aclarar cómo está su relación con el presidente, la conductora comentó con una sonrisa: “Y de paso le mando un beso a mi amor, que lo amo”. A continuación, no dejó pasar por alto su look y sostuvo: “Encima tengo el saco de los corazones felino. Mirá lo que es la intuición, el inconsciente, el corazón felino. La remerita es mía. Este escote ya saben a quién se lo dedico, no hace falta que aclare. Me distraje con el escote”.