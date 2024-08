La contundente postura de Fátima Flórez tras la supuesta solicitud de Javier Milei que afectaría su show: “Cualquiera”

La vida personal de Javier Milei ha gozado de cierta polémica. Durante su campaña presidencial, tuvo una relación con Fátima Flórez, a quien conoció en el programa de Mirtha Legrand.

Javier Milei y Fátima Florez van en serio y darán un importante paso. Captura del video.

“La primera vez que nos vimos fue en el programa de Mirtha Legrand. En ese momento yo estaba comprometido y ella estaba comprometida. Miradita va, miradita viene. Quedamos en contacto y un día nos empezamos a ver de otro modo”, reveló el libertario sobre su primer encuentro con Flórez.

La pareja estuvo durante los primeros meses de Milei en la Casa Rosada. Sin embargo, tras seis meses de relación, la pareja decidió tomar caminos separados en abril de este año.

Fátima Florez y Javier Milei, arriba del escenario en Mar del Plata (Captura de video).

“Decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad, dado que lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y nos admiramos mutuamente (...)Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quién me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que yo enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados”, anunció el presidente en sus redes sociales.

Tras esta decisión, la pareja se ha enfocado en sus vidas profesionales. Sin embargo, un rumor los habría vuelo a unir de la manera menos pensada.

¿Javier Milei le puso una condición a Fátima Flórez?

En las últimas horas, se filtró una supuesta información sobre Javier Milei y Fátima Flórez. Desde este punto, la periodista Marcela Tauro determinó que el presidente de la Nación la habría prohibido a la comediante imitarlo en sus shows.

Fátima Flores sorprendió al imitar a Marixa Balli Foto: Crónica

“Fátima hizo un show el viernes a la noche a Uruguay. En el viaje, llamado, telefónico. Alguien le pidió: ‘no me imites más’. Era un hombre que estuvo vinculado a ella. Obviamente, van a negar esta información (...) Estamos hablando de Javier Milei (...) Van a decir que ella se olvidó la ropa de Milei acá”, destacó la periodista sobre el pedido que le habría hecho el presidente a su expareja.

La respuesta de Fátima Flórez a las solicitudes de Javier Milei

Tras la repercusión de la noticia, Flórez debió aclarar la situación desde Las Vegas. Allí, con PrimiciasYa, sentenció que esto no habría ocurrido dado que a Javier Milei le encantaba la imitación que hacía.

El apasionado beso entre Javier Milei y Fátima Florez. / Foto: Noticias Argentinas

“Es cualquiera, no es verdad. Es mentira que me haya pedido eso. A Javier le encanta mi interpretación de él y me dice que es magistral. Y la seguiré haciendo”, determinó la comediante.