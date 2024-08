¿Lo amenazó? La contundente frase de Esteban Lamothe contra Javier Milei

Esteban Lamothe es un actor argentino de 47 años, que comenzó a trabajar desde que era un niño y más tarde se consagró en su rubro como un reconocido actor de la televisión. Es recordado por sus papales en “El Marginal” y “Puerta 7″, entre otras.

Esteban Lamothe contra Javier Milei

En esta oportunidad, Esteban Lamothe visitó Pícnic Extraterrestre y relató un cruce que tuvo con Javier Milei, actual presidente de la Nación Argentina. “Primero pensé que era un chiste, no pensé que era de verdad porque eso lo puso una piba libertaria de Twitter, que tiene como 100 mil seguidores. No sé como se llama”, comenzó el actor.

“Ella subió la foto trucha. En mi mano decía Raúl Esteban, que es mi nombre, y era una campaña que tenía que ver con la identidad y los desaparecidos”, explicó Lamothe sobre una foto suya.

Esteban Lamothe compartió la foto original.

Después, Lamothe contó que la usuaria de X (Twitter) borró con Photoshop lo que él tenía escrito en la mano y puso otra frase. “Puso: Fuera Milei o Basta Milei. Ella fue la primera, la foto sale de ahí del Twitter de esa persona. Eso pasó y yo dije: ‘Ah, mirá, qué hija de pu**. La que mandó, que trucho, ¿no?’, porque es mentira”, señaló.

El enojo de Estaban Lamothe contra Javier Milei

“A los tres meses, Milei pone en Twitter una foto mía, me da risa”, explicó y luego miró a la cámara y dijo, entre risas: “Como te caga** a piñas, Milei, la conc** de tu madre”.

“Yo lo que más hice en mi vida es trabajar, trabajo desde los 11 años, que no está bien porque a los 11 años es trabajo infantil. Pero trabajaba porque me gustaba y me gustaba comprarme caramelos. Entonces, iba a hacerlo los mandados a mi abuela y me compraba caramelos. Tenía plata, mis amigos no tenían y yo sí”, comentó Lamothe sobre su carrera.

Dentro de este contexto, explicó que Milei puso una foto de él y al lado unas manos de un obrero, y el actor comentó: “Es racista, como si los únicos que trabajaran son los obreros porque tienen las manos lastimadas. Sí, obvio, son los que le ponen el pecho a un trabajo re difícil, pero está todo mal en ese Tweet de él”.

El posteo de Javier Milei contra Esteban Lamothe Foto: Web

“Manos que piden subsidio”, junto a las manos de Lamothe, y “Manos que generan los subsidios”, junto a las manos de un obrero, explicó Lamothe que había sido el Tweet de Milei. Finalizó diciendo: “Me enojé y después se me pasó porque ves al presidente que dice cualquier cosa”.