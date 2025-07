Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca, sorprendió con un look rockero y mucho escote

Anna Chiara del Boca volvió a llevarse todas las miradas con un look que no pasó desapercibido. Con 24 años y más de 80 mil seguidores en Instagram, la hija de Andrea del Boca es sin dudas una de las presencias más magnéticas de las redes. En cada publicación, comparte no solo sus outfits más llamativos, sino también destellos de su vida cotidiana, construyendo un estilo propio que engancha y fascina a sus seguidores.

Anna Chiara del Boca acumula miles de seguidores.

En esta oportunidad, la joven sorprendió a sus seguidores con un look que se llevó todas las miradas: en la imagen que compartió en sus historias de Instagram se la puede ver con una musculosa escotada animal print, que combinó con un saco y unos lentes XL.

Anna Chiara sorprendió con un look rockero y con mucho escote

Anna Chiara del Boca presumió su figura con un vestido tejido y ropa interior semitransparente

En uno de sus últimos posteos de Instagram, la hija de Andrea del Boca compartió una serie de imágenes donde luce un vestido tejido en color negro que dejó entrever mucha piel. Debajo, optó por un culotte negro y un corpiño de encaje a tono, completando un outfit total black que resaltó su figura.

El look con transparencias de Anna Chiara del Boca

En el epígrafe de la publicación, escribió “Labios color daiquiri de fresa”, en relación al make up que eligió.

El look con transparencias de Anna Chiara del Boca

En esa ocasión, el vestido negro tejido fue suficiente para que Anna Chiara encendiera las redes sociales. El diseño, con transparencias cuidadosamente ubicadas, destacó por ser una de las tendencias de la temporada. Para complementar el look, la joven optó por un maquillaje que resaltó sus labios con un tono rosa y mantuvo su pelo suelto, aportando un aire casual y descontracturado.