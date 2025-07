Lola Latorre no para de sumar presencia en redes y ya se ganó su lugar como una de las influencers más destacadas de su generación. Con más de 721 mil seguidores en Instagram y 459 mil en TikTok, comparte su día a día con frescura, estilo y una onda muy personal. Entre looks, rutinas y momentos más relajados, construyó una identidad que engancha y marca tendencia.

Lola Latorre usó un vestido de encaje y apostó por el total black

En esta oportunidad, la influencer se llevó todas las miradas con su último look, que no pasó desapercibido en las redes sociales. En las imágenes se la puede ver con un vestido negro largo con detalles en encaje, en un look de gala que se llevó todas las miradas.

Lola Latorre usó un vestido de encaje y apostó por el total black

"Mi look favorito para la premiere en México“, escribió en el epígrafe de la publicación, que rápidamente consiguió miles de likes y cientos de comentarios.

Lola Latorre usó un vestido de encaje y apostó por el total black

Lola Latorre brilló en la premiere de “Otro Viernes de Locos” junto a su mamá

Lola Latorre fue una de las influencers elegidas por Disney para formar parte del exclusivo evento de presentación de Otro Viernes de Locos en Ciudad de México. Acompañada por su mamá, Yanina Latorre, viajó especialmente para sumarse a esta experiencia internacional que reunió a figuras de toda América Latina. Desde su llegada al hotel hasta el esperado encuentro con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, Lola compartió cada momento con sus seguidores.

Las argentinas estuvieron en la avant premier de "Otro viernes de locos".

En la alfombra del estreno, la influencer se mostró radiante, posando con la invitación oficial del evento y generando contenido exclusivo para sus redes. La elección de figuras como Lola por parte de Disney no fue casual: apuntaron a conectar a nuevas audiencias digitales con una historia clásica que marcó a toda una generación.

Yanina y Lola se fotografiaron con Lindsay y Jamie Lee.

En una de las postales que se volvió viral, se la ve posando sonriente junto a su madre y las protagonistas del film, en una noche que, sin dudas, quedará en el recuerdo.