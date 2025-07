Pampita disfrutó de la soltería a puro baile en la Bresh de Miami con un vestido azul para el infarto

Pampita es sin dudas un ícono de estilo en redes y no hay quien lo niegue. Con más de ocho millones de seguidores en Instagram, cada vez que sube una foto arrasa: sus looks se llenan de likes, inspiran y marcan tendencia. Tiene esa habilidad única de combinar lo canchero con lo accesible, ya sea en una gala súper glam o en un outfit relajado del día a día. Siempre da en el clavo y sus posteos no pasan desapercibidos.

Pampita conquistó la Bresh a puro baile

En esta oportunidad, la modelo aprovechó el fin de semana para ir a una de las fiestas más reconocidas entre los famosos, la Bresh. En las imágenes que compartió el Instagram de la fiesta, se la puede ver con un vestido super sexy en color azul bailando al ritmo de la música.

Pampita no estuvo sola: en muchas fotos se la puede ver acompañada de Zaira Nara, que también apostó a un vestido con brillos para disfrutar de la noche.

Salió a la luz el escandaloso motivo por el que Pampita se separó de Martín Pepa

Tras ocho meses de noviazgo a la distancia, Pampita confirmó semanas atrás su separación de Martín Pepa, el empresario y polista que vive en Estados Unidos. Aunque la modelo fue clara con la fecha de ruptura —el 9 de julio—, lo que no quedó tan claro fue el motivo. Y en ese vacío aparecieron las versiones: según trascendió en varios programas de espectáculos, una compañera de trabajo de Pepa sería la tercera en discordia.

El dato que más resonó es que toda la empresa en la que trabaja Pepa ya sabía de la supuesta relación paralela, y que Pampita se habría enterado durante un reciente viaje a Estados Unidos. A esto se sumaron comentarios de su entorno que no dejaron bien parado al empresario, a quien describen como alguien “fiestero” y con fama de galán.

Pampita se separó de Martín Pepa tras ocho meses de relación

La historia entre ellos tenía tintes románticos desde el inicio: se conocían desde adolescentes y retomaron el vínculo gracias a la madre de Pepa. Sin embargo, ni los años de conexión ni los gestos de conquista alcanzaron para sostener la relación frente a la distancia… y las versiones cada vez más fuertes de infidelidad.