Emilia Mernes volvió a convertirse en tendencia. Esta vez no solo por el lanzamiento de su nuevo EP “Perfectas”, sino por el texto que compartió en redes sociales, donde expresó su hartazgo frente a las críticas constantes que recibe. La publicación rápidamente se viralizó y generó un fuerte impacto entre sus seguidores.

“Me cansé de leer críticas vacías. Me cansé de que me digan lo que tengo que hacer”, escribió la artista en su cuenta de Instagram. Sus palabras, sinceras y emotivas, acompañaron una imagen en la que se la ve rodeada de objetos que representan cada una de las canciones de su nuevo trabajo.

Emilia preocupó a sus fans.

Emilia Mernes se desahogó y habló del impacto de las exigencias

Desde hace varios años, Emilia viene creciendo en la escena del pop latino, con una estética definida y una propuesta visual que no pasa desapercibida. Sin embargo, el precio de la exposición es alto y, como contó ella misma, muchas veces le tocó soportar comentarios dañinos sobre su físico, su música y su personalidad.

Emilia anunció todas las canciones de su EP.

“Me dijeron que solo sirvo para ser linda, que tengo que estar siempre hot, pero no tanto”, señaló. Y agregó: “Que no escribo mis canciones, que tengo que hacer otra música, que me tengo que vestir de cierta manera, mostrar menos, mostrar más”.

Frente a esas presiones, Emilia decidió canalizar sus emociones en “Perfectas”, un EP de cinco canciones (“Bunda”, “Blackout”, “Pasarella”, “Beautiful” y “Servidora”) donde mezcla ironía, exageración y vulnerabilidad. El resultado: un manifiesto sonoro y visual que desafía la idea de perfección impuesta especialmente sobre las mujeres.

Las canciones de Emilia Mernes en "Perfectas".

“Perfectas es una canción que hice a flor de piel, desde lo más profundo de mi corazón. Y si a una sola persona su mensaje le sirve, a mí ya me alcanza”, aseguró Emilia, dejando en claro que su música es también un acto de resistencia.

Con este nuevo material, la artista reafirma su identidad, se corre del molde y abraza su propia voz. Como ella misma dijo: “No busquemos afuera lo que hay dentro nuestro”. Una frase que ya resuena entre sus fans como bandera.