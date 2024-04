La lapidaria frase de Esteban Lamothe sobre Guillermo Francella: “Tendría que tener más sensibilidad”

Esteban Lamothe es un reconocido actor argentino que tiene una larga trayectoria como protagonista de telenovelas y obras de teatro. Desde que el gobierno de Javier Milei anunció nuevas medidas para la cultura, muchos artistas salieron a hablar y dejar sus posturas política frente a los recortes, uno de ellos fue Guillermo Francella, quien defendió al presidente.

En medio de una entrevista radial, Guillermo Francella fue consultado sobre las medidas del Gobierno Nacional y allí expresó su visión sobre la situación política y económica: “Con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y la gente empieza a disfrutar un poco más de estas medidas”.

“Las medidas eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijo en la campaña y lo cumplió taxativamente. Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, el DNU, se sabía que iba a haber contraste, a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”, agregó el reconocido actor dejando su apoyo a Javier Milei.

Esteban Lamothe apuntó contra Guillermo Francella

Esteban Lamothe opinó de los dichos de Guillermo Francella y fue contundente

Las palabras de Guillermo Francella trajeron consecuencias entre sus colegas, ya que muchos salieron a opinar sobre el tema y se posicionaron a favor o en contra del actor. Esteban Lamothe habló en un móvil de LAM sobre su colega.

“A Francella lo respeto como actor, sé que es un gran actor, una eminencia... Francella es la argentinidad, es popular. La gente lo ama. O sea que no sólo debe tener un montón de plata en su cuenta bancaria sino que además, tiene el amor de toda la gente, que eso vale mucho más que toda la plata que tiene”, opinó Esteban Lamothe.

Luego, agregó sin filtros: “Yo creo que es muy fácil desde tu departamento... No sé dónde vive Guillermo, pero supongo que debe tener un hermoso departamento, y desde ahí, es muy fácil decir ‘esperemos’. Él puede esperar porque debe tener plata guardada en el banco, pero hay gente que no puede esperar”.

“Hay gente que va al supermercado y se pone a llorar porque no tiene plata. ¡Yo lo veo eso! Hay gente que no le echa nafta al auto. Yo no creo que Guillermo Francella tenga problema para echarle nafta al auto ni para pagar el supermercado”, resaltó contundente el actor.

Esteban Lamothe Foto: Web

“Yo tampoco tengo problema, pero no salgo a apoyar a un gobierno que se está cagand* en el arte, en la cultura. Me parece que Francella viene del arte y de la cultura y se está cagand* en eso. Está bien, es una idea política y él puede opinar. Pero me parece que tendría que tener un poquito más de sensibilidad. Sobre todo con los colegas. Después, lo que él piense políticamente... Si quiere votar a Milei, a Macri o a Cristina, es un problema de Guillermo y yo le tengo todo el respeto”, expresó Esteban Lamothe sobre su colega.

“Tampoco es tan grave lo que dijo. Yo no estoy de acuerdo en nada con Guillermo Francella, pero también es un tema que ya está. Yo no tengo el ánimo de enfrentarme a él. Hay micrófonos y él es libre de hablar”, manifestó Esteban.