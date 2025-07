El impactante look de Tini Stoessel para su noche soñada en Miami

Tini Stoessel arrancó en la tele siendo una adolescente con Violetta, y desde entonces su carrera fue puro crecimiento. De ídola teen se transformó en una referente del pop urbano, con un estilo propio que mezcla frescura, sensualidad y mucha actitud. Hoy es una artista consagrada: sus canciones suenan en todos lados y su look marca tendencia en redes, donde millones siguen cada uno de sus movimientos.

Los looks de look de Tini Stoessel para su noche con Coldplay

Tras su reconciliación y blaqueo de su relación con Rodrigo De Paul, la artista aprovechó su paso por Miami para participar en un concierto junto a Coldplay ante miles de personas. Para la importante velada, Tini eligió dos outfits que sin dudas se llevaron todas las miradas.

En las imágenes que compartió en Instagram se la puede ver con dos opciones de vestuario. La primera, un conjunto estampado en colores tierra de pollera midi y top y, la segunda, un mono strapless con lentejuelas y brillos en color blanco, que llevó junto a unas botas caña alta negras.

Tini Stoessel brilló en los shows de Coldplay en Miami

La participación de Tini en los conciertos de Coldplay no solo fue una sorpresa para los fanáticos de la banda, sino también un guiño a su nuevo presente sentimental. La cantante sorprendió al acompañar a Rodrigo de Paul en su debut oficial con el Inter de Miami, y ambos se mostraron abrazados en las tribunas, marcando el regreso oficial de su historia de amor.

Además, durante el segundo show, Tini lució un conjunto dorado metalizado con top bandeau y falda al cuerpo que volvió a encender al estadio. La química con Chris Martin arriba del escenario fue inmediata y la emoción se multiplicó cuando las cámaras del estadio enfocaron entre el público a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, generando ovaciones en todo el lugar.

Tini en los shows de la exitosa banda.

El gesto de Coldplay hacia los artistas latinos no pasó desapercibido, y Tini aprovechó cada instante para mostrar su versatilidad y entrega. Entre luces, emoción y coreos, la argentina brilló con luz propia. “AND SO WE PRAY 🥹🥹”, escribió la cuenta oficial de Tu Música Hoy, reflejando lo que se vivió durante la performance.