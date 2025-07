Tras confirmar su reconciliación con Rodrigo de Paul, Tini Stoessel brilló junto a Coldplay en Miami

Tini Stoessel volvió a captar todas las miradas, esta vez desde el escenario del Hard Rock Stadium en Miami. Luego de confirmar su reconciliación con Rodrigo de Paul durante la presentación oficial del futbolista en el Inter de Miami, la cantante deslumbró como invitada especial en los shows de Coldplay.

La artista se sumó a la banda británica para interpretar We Pray, la canción colaborativa que lanzaron hace algunos meses con otros artistas, y fue ovacionada por el público. La emoción se sintió desde el primer segundo: Tini apareció en escena con un mini vestido blanco ajustado y botas negras de caña alta que resaltaban su figura y presencia escénica.

Tini y Rodrigo de Paul, juntos en Miami (Instagram / RDP Daily)

Tini Stoessel brilló en los shows de Coldplay en Miami

La participación de Tini en los conciertos del sábado y domingo no solo fue una sorpresa para los fanáticos de la banda, sino también un guiño a su nuevo presente sentimental. La cantante sorprendió al acompañar a Rodrigo de Paul en su debut oficial con el Inter de Miami, y ambos se mostraron abrazados en las tribunas, marcando el regreso oficial de su historia de amor.

Además, durante el segundo show, Tini lució un conjunto dorado metalizado con top bandeau y falda al cuerpo que volvió a encender al estadio. La química con Chris Martin arriba del escenario fue inmediata y la emoción se multiplicó cuando las cámaras del estadio enfocaron entre el público a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, generando ovaciones en todo el lugar.

Tini en los shows de la exitosa banda.

El gesto de Coldplay hacia los artistas latinos no pasó desapercibido, y Tini aprovechó cada instante para mostrar su versatilidad y entrega. Entre luces, emoción y coreos, la argentina brilló con luz propia. “AND SO WE PRAY 🥹🥹”, escribió la cuenta oficial de Tu Música Hoy, reflejando lo que se vivió durante la performance.