Se conocieron las razones detrás de la supuesta reconciliación entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: “Le dio miedo”

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel fueron una de las parejas más polémicas y queridas en el mundo del espectáculo. Pese a estar juntos durante un año y medio, su conexión ante las cámaras durante el Mundial de Qatar 2022 cautivó a más de un seguidor.

El último posteo en Instagram de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel como pareja

“Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada. Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo. Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio, pero siempre ahí”, le expresó el mediocampista a Stoessel por su apoyo durante el Mundial de Qatar.

Ahora bien, la relación se daba por terminada cuando la cantante sacó “El Cielo”, una canción donde hablaba sobre su romance con el deportista. Sin embargo, esto quedó en dudas tras una supuesta foto de la pareja en París. “Si gente, son Tini y Rodri De Paul”, aseveró la persona detrás de la cuenta “Lo más Popu”.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel en París.

Tras viralizarse la foto, los medios de comunicación comenzaron a indagar sobre la posible salida de la expareja. Unas de las personas que brindaron nueva información de la situación fueron los periodistas Juan Etchegoyen y Roberto Antolín, quienes a través de Mitre Live revelaron las razones detrás de su reconciliación.

Por qué Tini Stoessel se habría reconciliado con Rodrigo De Paul

De acuerdo con el periodista, la cantante habría tomado la decisión de regresar con el mediocampista luego que circularan los rumores del jugador con una influencer española. "Cuando contamos acá lo de la relación de Rodrigo con María Emilia Mirabal, una influencer española, a Tini le hizo ruido y le dio miedo perderlo”, destacó Etchegoyen.

Ante la posibilidad de no encontrar a alguien como De Paul, Tini habría ido hacia él para declararle su amor. “Tini sabe que si ella no lo enlaza, alguien lo hará. Cuando sabes que no vas a encontrar a nadie igual en tu vida, corres a sus brazos. ´Yo no te quiero perder y quiero estar contigo´, le dijo Tini a Rodrigo. Ella ha corrido a donde está Rodrigo, a Madrid”, reveló Antolín.

¿Realmente se reconciliaron?

Finalmente, pese a los dichos en Mitre Live, todavía existen dudas respecto a su regreso. Mientras que Yanina Latorre, una de las voceras de la cantante, no tendría conocimiento de su supuesto encuentro en París, la nueva angelita Julieta Argenta aseveró que sí se habría existido una salida entre ambos.