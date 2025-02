Rodrigo de Paul se sinceró y habló por primera vez de su separación con Cami Homs: “Me arrepentí...”

Rodrigo De Paul sorprendió a Camila Homs, su expareja y madre de sus hijos, con un gesto inesperado. El futbolista, que vive en España, invitó a la finalista de Bake Off a pasar unas vacaciones y a tener un reencuentro familiar en Europa.

“El pagó los 12 pasajes. Y, lo raro de todo esto, es verla a ella junto con toda su familia, con su exsuegra, es espectacular. Los 2 rehicieron sus vidas. Él, en este momento, está solo, o disfrutando la soltería como loco. Ella está muy feliz en pareja. Pero no sé cómo le habrá caído eso a su actual pareja (el Principito Sosa)”, revelaron en LAM.

Rodrigo De Paul y Cami Homs llegaron a un acuerdo económico.

Hace unos días, mediante una entrevista, habló sobre la madre de sus hijos, con la cual cortó de manera repentina para comenzar una relación con Tini Stoessel.

Mediante una conversación con el Pollo Álvarez, el futbolista Campéon del mundo habló, a corazón abierto sobre su separación de la influencer: “Muchas veces me preguntaste si en la vida yo me arrepentí de algo, entonces te voy a responder”, comenzó De Paul.

“¿Te acordás que yo te mandé un audio en 2021 sobre la separación?”, le dice Rodrigo al Pollo. “Me acuerdo, y me dijiste que al final no lo publique”. “Sí, jugábamos en unos días, iba a ser un escándalo”, respondió el deportista.

Y añadió: “Bueno, muchas veces me digo ‘por qué no lo dejé que ese audio lo saque al aire’, me hubiese ahorrado tantas boludeces que salieron”, concluyó.

Quién es la nueva novia de Rodrigo de Paul

La nueva pista amorosa fue confirmada por Juan Etchegoyen en Mitre Live. Allí, destacó que, a pesar de que el mediocampista había negado el vínculo, se filtró un nuevo video que generó todo tipo de dudas.

“Ustedes saben que hace unos meses contamos en este programa que Rodrigo De Paul estaba saliendo con una influencer española llamada María Emilia Mirabal. Hay novedades (...) Quiero decir también que en su momento Rodrigo se comunicó conmigo para desmentirme la relación. Rodrigo me dijo literal que no la conocía y ahora ha aparecido un video que siembra dudas”, aseveró el periodista.

Destacado esto, Etchegoyen presentó el video que le habría mandado una fuente en la casa de la influencer. En las imágenes, se lograría ver al campeón del mundo. “Las imágenes que estás viendo son de hace una semana exactamente en el departamento de la chica y atrás parece que asoma Rodrigo”, destacó mientras presentaba las pruebas.

Rodrigo De Paul y María Emilia Mirabal

“Lo que estás viendo me lo envía una persona que estuvo adentro de esa fiesta correspondiente al día de Reyes. No se ve claramente que sea Rodrigo, pero es muy parecido a él, si es que no es”, continuó diciendo el comunicador sobre la fiesta a la que habría ido el futbolista.

Finalmente, pese a no confirmar si era el futbolista del Atlético del Madrid, sentenció que hubo “baile, risas y complicidad” en la fiesta celebrada por la influencer. “Personas celebrando la vida y disfrutando de una velada madrileña”, dijo a modo de conclusión.