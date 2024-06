La picante pregunta de Flor de la V que incomodó a Fátima Florez en los Martín Fierro de Radio 2024

La noche del 16 de junio se celebró la gran fiesta de la radiofonía argentina con la entrega de los Martín Fierro de la Radio. La gala, conducida por Florencia de la V, Pampito y Guido Záffora, reunió a las grandes figuras del medio en una noche llena de premios, emoción y algunos momentos incómodos.

Fernando Dente y Karina Mazzocco, los conductores.

Luis Ventura, presidente de APTRA, abrió la ceremonia con un emotivo discurso en el que destacó la importancia de la radio y su vigencia en la actualidad: “Siempre dije que la radio tenía que tener visibilidad. La radio está más viva que nunca, señoras y señores”.

Luis Ventura (Captura)

Fátima Florez, una de las grandes ganadoras de la noche, deslumbró con su talento y su look. Sin embargo, un momento particular de la entrevista con Florencia de la V generó revuelo en las redes sociales.

Premios Martín Fierro de la radio 2024. Fátima Flórez. Foto NA: MARCELO CAPECE Foto: Marcelo Capece

La pregunta inesperada de Flor de la V a Fátima Flórez

“¿Lo extrañas a Javier?”, le preguntó la conductora a Florez en referencia a su supuesto romance con el economista Javier Milei. La humorista, visiblemente incómoda, intentó esquivar la pregunta con un corte abrupto y un tono de humor: “Epa, epa, epa… Vamos a un corte y enseguida volvemos”.

Flor de la V recibe a los nominados al Martín Fierro de la radio en la alfombra roja. Foto NA: MARCELO CAPECE Foto: Marcelo Capece

La pregunta picante de Flor de la V reavivó los rumores sobre la relación entre Florez y Milei y generó diversas opiniones en las redes. Algunos usuarios la consideraron una falta de respeto, mientras que otros aplaudieron la picardía de la conductora.

Más allá de la polémica, la noche de los Martín Fierro de la Radio fue una celebración a la radiofonía argentina, su talento y su capacidad de seguir conectando con la audiencia a pesar de los cambios tecnológicos. Por otro lado, Fátima Florez también dijo: “Sigo enamorada de mi profesión. Estoy profundamente enamorada de mi profesión que me acompaña hace tantos años, que me da fidelidad porque ustedes que están en sus casas me eligen. Es algo que me da mucha emoción, que la gente me elija y me acompañe”.