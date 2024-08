La tajante opinión de Brenda, la hija de Yuyito González sobre el romance de su mamá con Milei

Tras varias idas y vueltas y rumores de romance, Yuyito González confirmó su relación con el presidente Javier Milei en su programa de televisión. La declaración llegó después de que ella estuviera de invitada a la presentación de la Ley de Juicio por Jurados que se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y en donde el mandatario se acercó a saludar a la exvedette con un beso en la boca.

Es la tercera vez que el mandatario invita a Yuyito González a un evento público. La primera vez fue durante la presentación de su libro en el Luna Park, luego se los vio en un palco del Teatro Colón y ahora confirmaron su relación frente al público en el CCK.

El romance entre la conductora y el mandatario llevó a que muchos se preguntaran qué piensan los hijos de Yuyito González sobre esta nueva relación. La exvedette es madre de Bárbara, la hija que tuvo con Guillermo Coppola, y de los mellizos Stefano y Brenda Di Aloy.

El beso entre Javier Mieli y Yuyito González

La hija de Yuyito González reveló qué piensa de la relación de su mamá con Javier Milei

Yuyito González y Brenda Di Aloy tuvieron un mano a mano en la sección “Viva la familia” de Infobae. Allí la conductora le preguntó a su hija: “¿Qué es lo que más te avergüenza de mí?”. A lo que Brenda respondió sincera: “Tengo un momento de vergüenza de cuando era chica y tengo un momento de vergüenza más presente”.

“Hoy en día tal vez ciertas decisiones personales, que obviamente repercuten en los hijos y subir una historia con vos lo pienso cinco veces porque me llegan comentarios. No quiero estar involucrada con decisiones ajenas a mí. Yo estoy en la mía y somos dos personas distintas”, agregó Brenda Di Aloy.

Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González. Gentileza Instagram.

Luego la hija de Yuyito contó que no tiene idea de la intimidad de su mamá. “Yo me fui a vivir sola y no sé más cuándo mamá tiene una cita o no. Cuando me preguntan, vamos a ser claras, cuando me preguntan por Javier Milei digo que ojalá que el hombre que acompañe a mi mamá en el resto de su vida sea un hombre que refleje los frutos de mucha espera y perseverancia. Sea él o no, esa es mi respuesta”, expresó.

“Yo no sé nada y lo único que sé es que quiero verte feliz. Si te veo feliz a vos, luz verde”, comentó Brenda Di Aloy sobre la relación de su mamá con el presidente.