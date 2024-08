Yuyito González se metió en la polémica y opinó sobre el descargo de Tamara Pettinato contra Alberto Fernández

Alberto Fernández fue el titular principal en los medios argentinos. A principios de agosto fue denunciado por violencia doméstica y se viralizó un video del expresidente y Tamara Pettinato en el despacho presidencial.

“Hoy estamos cortando nuestra relación de amistad. Hicimos la primaria juntos”, destacó la personalidad argentina a Alberto Fernández.

Tras la polémica, muchos periodistas criticaron el comportamiento de Tamara Pettinato con el expresidente. Esto hizo que la mujer de 39 años rompiera el silencio una semana después.

“Que soy pu**, que soy gato, que soy prostituta VIP, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan (...) Que también me quise levantar a Milei, que me escapé, que me escondí, que me fui al sur del país a esconderme, que me voy a ir a vivir a otro país, que fue en pandemia cuando no se podía salir, que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl y salí escondida en un baúl, que cobré 4.500 dólares por un trabajo que me consiguió él, que el señor de 65, que conté una anécdota muy linda era él, que tengo contratos varios con el Estado y saqué provecho y mucha plata por él”, resaltó Pettinato.

La postura de Tamara Pettinato generó diferentes posturas. Una de ellas fue la Yuyito González, quien debatió sobre la controversia en su programa “Empezar el Día”.

La postura de Yuyito González sobre el caso de Tamara Pettinato

El hecho ocurrió en el último programa de “Empezar el Día”. Ahí, la vedette hizo mención de la última frase de Pettinato sobre quién es el verdadero enemigo.

“¿A qué villano se refiere?”, indagó la escritora en el último programa de Empezar El Día.

Seguidamente, Facundo Ventura expresó que el villano se trataría de Alberto Fernández. Sin embargo, Pochi de Gossipeame lo puso en duda. “Se refiere a Alberto”, destacó el periodista, a lo que la periodista de entretenimiento enfatizó: “Pero no lo dice. O sea, sí, todo el tiempo se refiere a alguien sin referirse”.

Pese a las hipótesis de sus compañeros, Yuyito González expuso otra alternativa: “¿No podría ser que el villano sea otro, quien lo grabó, o quien lo difundió?”.

Finalmente, Pochi de Gossipeame recalcó que Petinatto podría referirse a Fabiola Yañez porque habría filtrado el video. Sin embargo, reconoció que el villano sería Alberto Fernández, quien no cuidó el video.

“El villano es el que tenía y que no cuidó ese contenido. Lo dejó a manos de cualquiera”, cerró la periodista.