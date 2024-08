Tamara Pettinato contó qué le dijo su hijo en medio del escándalo con Alberto Fernández: “Me angustié”

Tamara Pettinato, periodista y figura mediática, reapareció en público tras una semana marcada por la polémica en torno a los videos que la mostraban junto al presidente Alberto Fernández en la Casa de Gobierno. Aunque ya había hecho un breve descargo en su programa de streaming, decidió hablar más abiertamente sobre cómo este escándalo afectó no solo su vida, sino también la de su hijo, Milo, de 14 años.

En diálogo con Ernesto Tenenbaum en la radio, Tamara expresó por primera vez cómo la situación impactó en su hijo adolescente. “Pensé que no le llegaba demasiado porque tiene 14 años y no mira C5N, no mira tele. Pero me dijo que lo vio en TikTok”, confesó. La revelación de Milo la sorprendió, ya que creía que el tema no le afectaría directamente debido a su corta edad y su distancia de los medios tradicionales.

Tamara Pettinato habló sobre cómo lo afectó el escándalo a su hijo

El comentario de Milo: “Me pone triste lo que dicen de vos”, fue un golpe emocional para Tamara, quien admitió que ese fue el momento en el que más se angustié durante todo el escándalo. “Hay una cosa incontrolable, llega cualquier cosa a cualquier edad”, lamentó la periodista, evidenciando la preocupación que siente como madre al ver cómo la opinión pública puede afectar a su hijo.

Milo tiene actualmente 14 años. Foto: Instagram

Milo Moyano es el hijo que Tamara tuvo con el productor Martín Moyano, de quien se encuentra separada, aunque mantiene una buena relación. A lo largo de los años, Tamara hizo un esfuerzo consciente por mantener a Milo alejado de sus redes sociales y del escrutinio público, intentando protegerlo de los posibles comentarios malintencionados que suelen acompañar la vida pública de las figuras mediáticas.

Tamara Pettinato regresó a su programa de radio. (Captura)

“Le tuve que explicar que somos una familia pública, que pueden opinar de nosotros para bien o para mal”, contó Tamara. Ante el temor de que su hijo fuera blanco de comentarios o burlas en la escuela, decidió hacerlo faltar al colegio por unos días y estuvo atenta a cómo se sentía cada día. “Le fui preguntando día a día si le habían dicho algo”, agregó, mostrando la preocupación constante que siente por el bienestar emocional de Milo.