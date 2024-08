Aseguran que Alberto “se obsesionó” con Tamara Pettinato: “Se le aparecía en la casa”

En medio de la grave causa por violencia de género por la cual fue imputado el expresidente de la Nación Alberto Fernández siguen las repercusiones del video que lo vinculó con Tamara Pettinato.

Al respecto habló la periodista Guadalupe Vázquez en LAM, en donde aseguró que el exmandatario “se obsesionó” con la panelista.

“Tamara fue acosada por Alberto Fernández”, aseguró Vázquez y agregó que “se obsesionó con ella”. “Se le aparecía en la casa, era una situación que a ella le angustiaba. Y él, qué grado de delirio, no le importaba nada. Era el presidente de un país, cualquiera podía sacarle una foto, grabarlo”, opinó.

Además agregó que fue una situación que la panelista comunicó a su equipo de trabajo en Radio con Vos, donde acompaña a Ernesto Tenembaum hace años en un programa matutino.

“Sabían que tenía una relación de algún tipo con Alberto. No sé hasta dónde les contó. Pero incluso ellos han hecho chistes al aire respecto de eso”, agregó la periodista.

“Ahora puedo decir lo que ella decía de mí”: el picante comentario de Fernanda Iglesias

Ángel De Brito recordó que hace unos días Edith Hermida reconoció que sabía del vínculo entre Tamara y Fernández. “No dijo qué tipo de relación ni qué grado de intimidad, pero sabían que había un vínculo”, señaló.

Y el conductor agregó: “Es problable que en el video le estuviera cortando, sacándoselo de encima”.

El resto de las panelista coincidió en que probablemente buscaba que “no la joda más”.

Fernanda Iglesias habló de Roberto Pettinato. Foto: Web

“Es lo que me pasaba con el padre de ella (Roberto Pettinato). Le decía todo que sí para dejarlo tranquilo, para que no me de joda más, porque es una situación tan incómoda. Ahora puedo decir lo que decía ella de mí”, comentó Fernanda Iglesias.

Enseguida De Brito preguntó a qué se refiría e Iglesias sentenció: “Ella decía que yo era la amante de su papá”. La periodista se refería a las instancias en que denunció que el conductor y saxofonista la acosaba mientras trabajaban juntos.