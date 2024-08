La vez que Tamara Pettinato coqueteó con Javier Milei: “Es irresistible”

En los últimos días, tras el video filtrado junto a Alberto Fernández en la Casa Rosada, Tamara Pettinato está en el foco de las noticias y Javier Milei opinó sobre el tema. Dentro de este contexto, se viralizó un video de la mediática junto al actual presidente intentando conquistarlo.

Tamara Pettinato en el foco de las noticias Foto: Gentileza

En esta oportunidad, se viralizó un video de Tamara Pettinato y Javier Milei de junio de 2022, cuando ejercía como diputado nacional. La charla entre ellos se dio en un contexto de entrevista en Radio Con Vos del programa “Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos?”.

El curioso ida y vuelta entre Javier Milei y Tamara Pettinato en 2022

Ernesto Tenembaum, el conductor del programa, le dijo a Milei: “Tenemos una compañera que es muy enamoradiza: Tamara Pettinato. Le dije: ‘No te enamores de Milei, no corresponde que te introduzcas en el proceso político argentino”. “¿Qué tal, Tamara, cómo estás?”, la saludó el actual presidente

Y la mediática respondió: “Yo le dije que Milei está solo, que cortó con Daniela, la última novia que le conocimos, y lo primero que te voy a preguntar es: ‘¿Con quién te andas revolcando?’”. Él se rio y explicó: “No tengo nada oficial”.

La respuesta de Javier Milei luego de que Tamara Pettinato se le insinuara Foto: Captura

“Es irresistible. Salvo, yo, no hay otra persona que se le haya resistido”, le explicó Ernesto a Milei sobre Tamara. “Vos no me hiciste caso, pero un Milei capaz que sí”, resaltó Tamara y Javier le respondió: “Por el momento tengo demasiadas obligaciones. Yo creo que una relación demanda tiempo y tenés que ocuparte en el buen sentido. Y cuando tenés una agenda complicada como la que tengo yo, te volvés descuidado”.

“No tenés nada para ofrecer, no podés comprometerte”, agregó Tamara y Milei aclaró: “Compromiso no puedo porque no tengo tiempo”. Y ella retrucó: “Pero sos grande, vas a quedar solo. ¿No te da miedo? No tenés tiempo, pero ¿tenés ganas de tener relación con alguien?”.

“Me estoy divirtiendo con otras cosas”, concluyó Milei. Tamara finalizó diciendo, entre risas: “Le voy a hablar por Instagram y le voy a responder con fueguitos”.

Tamara Pettinato sobre los videos filtrados junto a Alberto Fernández

Tamara Pettinato habló sobre los videos filtrados junto a Alberto Fernández en la Casa Rosada y explicó: “Quiero aclarar que las imágenes corresponden a un almuerzo que tuve con el ex presidente luego de realizar una entrevista en Casa Rosada en el marco de un trabajo documental para la televisión china sobre las relaciones de ese país con la Argentina”.